USA, Malle und Schiffe auf der Hitliste

Wohin es die Eberswalder in ihrem Urlaub zieht? Für Annette Streuber eine klare Sache: "Ungebrochen ins Warme und ans Wasser." Und noch ein Trend liegt für die Inhaberin des Finower Reisebüros Meridian eindeutig vorn. "Nach wie vor stark gefragt sind Kreuzfahrten - allein heute habe ich vier verkauft", hält sie schon am Vormittag fest.

"Kreuzfahrten sind ein großes Thema", bestätigt Reiseberaterin Manuela Thiele vom Eberswalder Thomas-Cook-Team im Stadtzentrum. Bei Azur-Chefin Kerstin Nolte-Winkler in der Eisenbahnstraße buchen ebenfalls auffällig viele Kunden Schiffsreisen, "sowohl auf dem Fluss als auch auf dem Meer". Und auch Thomas Winkler vom "Fern und Meer" im Altstadtcarrée weiß um die stetig steigende Nachfrage. "Die Trends sind immer beeinflusst von der Sicherheitslage", hat er einen der ausschlaggebenden Gründe dafür ausgemacht. Weil Schiffe um Krisenherde herumfahren oder ihre Route kurzfristig ändern können, fühlten sich Buchungswillige bei Kreuzfahrten auf der sicheren Seite.

Einen weiteren Trend haben immerhin drei dieser vier Reisebüros jüngst beobachtet: Es geht wieder in die USA. "Das hat schon im letzten halben, dreiviertel Jahr zugenommen", sagt Manuela Thiele. "Davor hatten wir in dieser Richtung lange Jahre nur wenige Nachfragen."

Am Dollar könne es nicht liegen. An der politischen Lage genausowenig, schätzt die Reiseberaterin ein. "Es liegt wohl am unkomplizierten Reisen im Land und an den guten Flugmöglichkeiten ab Berlin", vermutet sie. "Es sind alle Klimazonen vertreten und wenn man erst einmal drin ist", spielt Thomas Winkler auf die Einreisebedingungen an, "ist es wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten."

Das Urlaubsziel, das derzeit jedes Reisebüro weit vorn auf der Hitliste sieht, heißt aber Spanien. "Das ist immer noch ganz groß", sagt Annette Streuber, die besonders für die Kanarischen Inseln und Mallorca vermehrt Nachfragen beobachtet. Wie auch Portugal, Italien und überhaupt die Mittelmeerregion - abgesehen von der Türkei - "der Deutschen liebstes Kind" seien, wie es Kerstin Nolte-Winkler formuliert. "Wenn auch nicht gerade preiswert", fügt die Inhaberin des Azur an. Insbesondere Spanien profitiere davon, dass das Gros der Urlauber um den arabischen und nordafrikanischen Raum einen Bogen macht. "Das ist irre teuer geworden", sagt Manuela Thiele aus dem Thomas-Cook-Reisebüro. "Meiner Wahrnehmung nach liegen die Preise noch einmal zehn bis 15 Prozent über denen im vorigen Jahr."

Annette Streuber stellt immerhin fest, dass die Buchungen für Ägypten wieder anziehen. "Die Taucher lassen sich nicht abhalten." Sie bedauert, dass einige Gebiete durch die Terrorangst ins Hintertreffen geraten. "In der Türkei rufen wir wirklich Top-Preise auf", sagt die Meridian-Inhaberin. Es gebe keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, im Land seien die Maßnahmen verstärkt worden. "Auf den Promenaden laufen Sicherheitsleute. Den klassischen Badeurlaub kann man auf jeden Fall machen", versichert sie Kunden.

Darüber hinaus bilden die Urlaubswünsche, die in die Reisebüros gelangen, ein breites Spektrum ab. Thomas Winkler beobachtet eine Tendenz zum skandinavischen Raum. "Auch Osteuropa, besonders Polen, ist ein gutes Reiseziel", sagt er. Für die, die es wärmer mögen, komme zunehmend das touristisch noch nicht überlaufene Sardinien in Frage. Auch an Fernreisezielen sei alles vertreten, sagt etwa Kestin Nolte-Winkler: "Südafrika, USA, Neuseeland, Südamerika - Kuba ist zum Beispiel stark im Kommen." Dieser Trend scheint aber unterschiedlich ausgeprägt. "Der Kuba-Hype geht langsam zurück", sagt Manuela Thiele.

Was alle Reisebüros eint, ist der Wunsch, Kunden mögen wieder mehr bei ihnen statt im Internet buchen. Erfreulich sei aber, dass höherpreisige Reisen verstärkt beim Berater gebucht würden. "Wenn man fünf-, sechstausend Euro rüberschiebt, will man doch jemandem in die Augen gucken", sagt Fern-und-Meer-Inhaber Thomas Winkler.

Auch die Frühbucherwelle im Januar kommt in allen Büros an. "Wer jetzt noch ein Schnäppchen schießen will", wirbt Annette Streuber vom Meridian, "sollte sich auf die Socken machen".