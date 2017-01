artikel-ansicht/dg/0/

Wenn die Anwohner im Dunkeln tappen

Sch├Ânerlinde (MOZ) Im Dunkeln tappen wir alle einmal: Wenn die Flurbeleuchtung zu früh verlischt, wir auf der Leitung stehen und irgendwie der Groschen nicht fallen will. Oder aber, wenn eine funktionierende Straßenlaterne abgebaut wird und der eben noch komfortable Übergang zum Wohnhaus plötzlich zur gefährlichen Fluchtroute wird. Letzteres passiert den Eheleuten Heike und Bernd Müller aus Schönerlinde fast täglich. Sie wohnen in einem Außenbereich zwischen Schönerlinde und Schönwalde an der ehemaligen B 109 (heute L 100), genau auf der Seite, die nicht mit einem neuen Gehweg versehen wurde. Das war bislang aber kein Problem, wie Bernd Müller jüngst im Ortsbeirat erklärte. "Wir hatten ja auf unserer Seite an einem älteren Betonmast eine funktionierende Straßenlaterne. Und nicht nur das, insgesamt gab es sogar von der Bushaltestelle bis zu unserem Haus drei Lampen, die völlig intakt waren."

artikel-ansicht/dg/0/1/1545959/





Kommt nur bei Tageslicht gefahrlos ├╝ber die L 100: Bernd M├╝ller steht vor seinem Haus an der Sch├Ânerlinder Chaussee. Links steht noch der Betonmast, an dem einst eine funktionierende Lampe montiert war.



© MOZ/Hans Still