Lukas ist der beste Vorleser der Stadt

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Magische Fantasy, lustiger Roadtrip, traumatische Kriegserlebnisse, rührende Freundschaftsgeschichte, Science-Fiction-Abenteuer oder der witzige Ratgeber, wie man als Teenager die Eltern erträgt - die Literaturauswahl beim Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek hätte kaum unterschiedlicher sein können. Am Mittwoch kämpften beim Stadtentscheid die sechs Schulsieger aus Eisenhüttenstadt vor Eltern, Großeltern, Lehrern, Mitschülern und einer Jury um den Einzug in das Kreisfinale.

Während beim einen der Fuß mitwippte oder der Zeigefinger auf- und abtippte, war anderen nicht der geringste Hauch Aufregung beim Vorlesen anzumerken. Durchweg souverän trugen die Sechstklässler ihre Wahltexte vor. Sogar den Blick weg vom Buch und ins Publikum sowie hier und da ein Schulterzucken oder Kopfnicken wagte manch junger Vorleser.

Nach der ersten Runde war Bärbel Redlich "sehr zufrieden" mit der Leistung ihres Enkels Eddi Paul Walter, gestand aber ein, dass die Konkurrenz sehr stark sei. "Ich finde es toll, dass es noch Kinder gibt, die in ihrer Freizeit lesen", sagte sie.

So eine "Leseratte" ist auch Lili Lehmann. In Vorbereitung auf den Wettbewerb las sie täglich ihren Eltern vor. Sie hatte sich für "Das Tagebuch der Anne Frank" entschieden, ein "schwieriges Buch für dieses Alter", wie Jury-Mitglied Brigitte Grimm später anmerkte. "Ich habe den Kinofilm gesehen und fand ihn sehr berührend", erklärte Lili, warum ihre Wahl auf dieses Buch fiel.

Konnten die Schüler ihren ersten Beitrag noch vorbereiten, wurde es in der zweiten Runde schwieriger. Da musste eine zuvor unbekannte Textpassage vorgelesen werden und zwar aus "Tod durch Klopapier" von Donna Gephart. Erstaunt stellte die Jury fest, dass allen Teilnehmern dieser Part besser gelang.

Aber wer war denn nun der beste Vorleser? Stadtsieger beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wurde Lukas Graßow von der Erich-Weinert-Grundschule. Er wird Eisenhüttenstadt im Februar beim Kreisausscheid in Beeskow vertreten. "Du liest gut, bringst das, was Du liest, gut rüber und Du denkst mit", begründete Brigitte Grimm die Entscheidung und gab dem Sieger noch einen Tipp mit auf den Weg: "An manchen Stellen nicht ganz so theatralisch." Lukas selbst war zufrieden mit seiner Leistung. "Es hat besser geklappt als zu Hause", freute er sich. Der Einstieg und das Ende beim Vorlesen seien jedoch seine Schwachstellen, gibt der Schüler offen zu. Daher wolle er nun jeden Tag bis zum Kreisentscheid üben. Ein Buch mit einem Halbvampirjungen hat er für die nächste Wettbewerbsstufe im Sinn. Gelesen hat Lukas es schon auf seinem E-Book-Reader. Jetzt benötigt er die Papiervariante. Gut, dass er - so wie jeder andere Teilnehmer auch - einen Buchgutschein bekommen hat.