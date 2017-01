Jahresprogramm fÃ¼r Rentnertreffs steht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545963/

Zu Gast war diesmal Stephanie Eisenbarth vom Fürstenwalder Mehrgenerationenhaus II. Die Fachfrau informierte über das neue Pflegestärkungsgesetz, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. "Wer eine individuelle Beratung möchte, kann gern einen Termin in Fürstenwalde vereinbaren", lädt Stephanie Eisenbarth ein.

Der 12-köpfige Seniorenbeirat hat Anfang Januar am Jahresprogramm für die Veranstaltungen getüfftelt. "Die Termine stehen und die Aufgaben sind verteilt", sagte Norbert Jungbluth. Eine zeitige Terminierung sei besonders für die zentralen Veranstaltungen, an denen Senioren aus allen 12 Ortsteilen dabei sein wollen, wichtig. Höhepunkt des Jahres ist die Gemeindeveranstaltung anlässlich der "24. Brandenburgischen Seniorenwoche" am 29. Mai, von 14 bis 19 Uhr, im Trebuser Restaurant Seeblick. Beliebt bei rüstigen Rentnern sind die organisierten Radtouren. Die Sternfahrten führen in diesem Jahr am 19. Juni nach Neuendorf im Sande, am 3. Juli nach Buchholz und am 7. August nach Jänickendorf zum Biohof. Interessante Abwechslung bieten auch die Tagesfahrten nach Polen, zum Schiffshebewerk Niederfinow, zum Müggelsee oder nach Klaistow.