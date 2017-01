40 Jahre bei der Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Gosen (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Jörg Breuer aus Gosen.

"Manchmal ist es ganz schön viel - da eine Versammlung, dort ein Übungsabend, dann hat man gerade noch einen Abend in der Woche zu Hause." Aber Jörg Breuer hadert nicht, im Gegenteil. "Es ist ja freiwillig" - wie die gesamte Feuerwehr, der er nunmehr geschlagene 40 Jahre angehört. Genau genommen sind es noch mehr, ging er doch schon mit 14 zu den Floriansjüngern. Nur wurde das seinerzeit noch nicht anerkannt. Und als die Feuerwehr sich entschloss, mit einer eigenen Liste zur Kommunalwahl anzutreten, war auch rasch klar, dass ein so bekannter Gosener wie Jörg Breuer darauf nicht fehlen konnte. In der zweiten Wahlperiode ist der 56-Jährige jetzt schon dabei.

Breuer hat sein ganzes Leben in Gosen gewohnt - "nur geboren bin ich in Fürstenwalde", sagt er. Das hatte damit zu tun, dass die Tante seiner Mutter Hebamme war und die Entbindung zu Hause vornahm. Aber schon nach wenigen Tagen kam er in das Dorf, an dem er hängt. "Einmal Gosener, immer Gosener", sagt Jörg Breuer. Das musste auch seine Frau Carola, eine Berliner Großstadtpflanze, lernen. Breuer lernte sie 1978 bei einem Jugendlager in Höhenschönhausen kennen - auch das eine Veranstaltung der Feuerwehr. "Sie wollte anfangs nicht hierher, aber ich habe gleich gesagt, ich ziehe hier nicht weg", erinnert sich Breuer mit einem Schmunzeln. Sie habe gelernt, dass so ein Dorf auch seine Vorteile hat. Anfang der 1980er Jahre begann Breuer, sein Haus im Grünen Weg zu bauen, mit viel Eigenleistung, wie damals üblich. Noch heute lebt das Ehepaar dort, seine Frau arbeitet jetzt bei Ikea in Waltersdorf.

Sohn Alexander, heute 35, ist ebenfalls in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Gosen aktiv. "Er wohnt näher dran, springt nur aus dem Fenster, wenn der Pieper geht", grinst Breuer. Der Senior ist als Mitglied der Wehrleitung für die Instandhaltung der Technik verantwortlich. Das passt zu Breuers Beruf. Sein Vater, ein Maurer, der nicht bei der Feuerwehr war, brachte ihn auf die Idee, Werkzeugmacher zu werden. Bis 1992 hat Jörg Breuer im Funkwerk Köpenick gearbeitet, danach kam er in einem Unternehmen in Tempelhof unter und ist dort heute in leitender Stellung tätig.

Da liegt es auf der Hand, dass Breuer das Gerät, das in Einsätzen beschädigt oder verschlissen wird, so weit wie möglich selbst in Schuss hält. Dafür verbringt er so manche Feierabend-Stunde im Depot an der Seestraße.

Wie sehr Jörg Breuers Leben von der Feuerwehr geprägt ist, belegen auch seine Bindungen zu den Wehrführern. Willy Pahlke, der langjährige Chef, war "wie ein Vater zu mir", erinnert sich Breuer - sein eigener war früh gestorben. Pahlkes plötzlicher Tod sei ihm dann sehr nahe gegangen. "Ich habe ihn noch ins Krankenhaus gefahren"- damals glaubten alle, Pahlke werde bald wieder zu Hause sein. Dessen Nachfolger Detlef Wiese war einst Breuers Schützling in der Jugendfeuerwehr. Heute sitzen die beiden nebeneinander im Gemeinderat.