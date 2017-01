Von der Raubeuge zum Polterplatz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545966/

Der Greifer des schwenkbaren Kranarms des Harvester fasst um einen markierten Buchenstamm. Dann kreischt die Säge. Im Fallen schwenkt Maschinenführer Martin Papendorf den Stamm so, dass der Baum genau zwischen seinen Nachbarn zu Boden geht. "So werden Schäden vermieden", sagt Revierförster Michael Kunert.

Der Lebuser betreut das Falkenhagener und seit dem Jahresbeginn auch das Diedersdorfer Forstrevier. Die Holzernte hat er im Auftrag von Privatwaldbesitzern organisiert, die sich im Waldverein "Vom schönen Fließ" zusammengeschlossen haben. Etwa 60 Mitglieder mit insgesamt rund 1000 Hektar Wald gehören dem größten Waldbesitzerverein der Region inzwischen an.

Kunert hatte sich im Vorfeld der Holzernte die zu durchforstenden Flächen angeschaut, die zu fällenden Bäume markiert und die Holzernte ausgeschrieben. "Es geht stets darum, einen Kompromiss zwischen der Wirtschaftlichkeit für den jeweiligen Einschlag und einer optimalen Waldentwicklung zu finden", erklärt der Landesförster.Seine Faustregel lautet: Da pro Jahr auf einem Hektar Wald etwa fünf Festmeter Holz nachwachsen, kann und sollte eine Fläche etwa alle zehn Jahre gepflegt werden.

In diesem Winter sollen im Falkenhagener Revier - links der Landesstraße in Richtung Petershagen - sowie in Wäldern bei Lietzen, Diedersdorf und Jahnsfelde aus insgesamt rund 80 Hektar Wald fast 5000 Festmeter Holz geerntet werden.

Mitarbeiter der Firma Numrich und Grambole aus dem Fürstenwalder Ortsteil Langewahl ernten seit Jahresbeginn bei Falkenhagen vor allem Buchen-, Kiefer-, Fichte-, Esche- und Robinienstämme.

"Der Industrieholzmarkt schwächelt, die Preise sind eingebrochen", sagt Michael Kunert. Nach den vergangenen milden Wintern sei der Brennholzbedarf ebenso gesunken wie der Bedarf an Spanholzplatten und Industrieholz für die Papierindustrie, weiß der Revierförster. Er konzentriert die Ernte in diesem Winter deshalb auf stärkere, also auch ältere Hölzer. Sie gehen unter anderem in die Bau- und Möbelindustrie. Für dieses Holz seien die Preise "relativ stabil", so der Förster.

Die Maschinenführer des Fürstenwalder Lohnunternehmens legen die Stämme, nach Holzarten vorsortiert, in "Raubeugen" genannten Haufen am Waldrand ab. Von dort bringt ein Rückezug die Hölzer später zum Polterplatz am Hauptweg, von wo sie zur Verarbeitung abgeholt werden.

Doch zuvor muss Michael Kunert erst das Aufmaß vornehmen, also die Menge des eingeschlagenen Holzes ermitteln. Nach der durchschnittlichen Höhe und der Breite des Polters sowie der Länge der Stammabschnitte - die sich nach dem Wunsch des jeweiligen Abnehmers richtet - wird die Raummeterzahl ermittelt. Sie ist im Holzhandel maßgeblich.

Die Vermarktung der Hölzer übernehme diesmal das Lohnunternehmen selbst, sagt der Revierförster. Er geht davon aus, dass der jetzige Holzeinschlag bis Ende Februar nicht zu schaffen ist. "Aber im Wirtschaftswald sind wir ja nicht an die im Naturschutzgesetz festgeschriebenen Vegetationsperioden gebunden", erklärt der Lebuser. Die Fristen gelten nur für Wälder, die in Naturschutzgebieten liegen.

Im Laubwald verbiete sich der Einschlag nach dem Blattaustrieb allerdings, weiß Michael Kunert. Das Wetter sei derzeit für die Holzernte geradezu ideal, konstatiert der Revierförster, der für rund 8000 Hektar Wald im Seelower Umland zwischen der Frankfurter und Müncheberger Stadtgrenze sowie Küstrin-Kietz hoheitlich zuständig ist. Etwa 90 Prozent davon ist Privatwald.

Der gefrorene Boden verhindere größere Schäden an den Waldwegen, erklärt Michael Kunert. Er steht interessierten Waldbauern, die "Holz machen" wollen, mit Rat und Tat zur Seite.

Revierförster Michael Kunert: Tel. 033604 63596, 0172 3144239