Mit heiÃŸer Nadel durch den Winter

Wer etwas Besonderes sucht, kommt an Randi Hörner nicht vorbei. In ihrer Wohnung stapeln sich Merinowolle und Farbpigmente, hängen Garne in Kirschrot, Violett und Smaragdgrün an den Wänden. "Stricken ist total angesagt", sagt die Freienwalderin, die sich vor zehn Jahren entschied, ihr Hobby zum Nebenberuf zu machen. Seitdem spinnt und färbt sie Merinowolle von Hand und stellt daraus ihr Garn her.

"Die Frauen sind natürlich von den Farben angefixt", weiß die 50-Jährige. Auch die Qualität der Wolle und selbst hergestellte Artyarns (engl. für kunstvolle Garne) aus verschiedenen Fasern wie Seide und Milchschafwolle kommen bei ihren Kunden gut an. Außerdem, sagt Randi Hörner, sei sie eine von zwei Frauen, die eine spezielle Stricktechnik lehrten. "Mit dieser kann man Längsstreifen stricken, ohne verschieden farbige Fäden in der Hand halten zu müssen."

Ihr Wissen vermittelt die hauptberufliche Vermessungstechnikerin in Wochenendworkshops. Strick-Neulingen empfiehlt sie, mit großen Stücken anzufangen und nach einem Einsteigerkurs tatsächlich dran zu bleiben.

"Ein Schal macht sich am Anfang gut", empfiehlt Brigitte Gesch. In ihrem Kreativshop in der Königstraße ist gerade Hochsaison. "Wenn gestrickt wird, dann im Winter." Brigitte Gesch verkauft nicht nur Nadeln und Garne, sondern neuerdings auch Kopfhörer. "Mützen mit integrierten Kopfhörern waren zu Weihnachten der Renner", sagt sie und zeigt ein Set, das neben Wolle und der Strickanleitung für eine Mütze auch Kopfhörer beinhaltet.

Wenige hundert Meter weiter, in der Gesundbrunnenstraße, sortiert Karin Kretzschmann in ihrer Handarbeitsboutique hellrote und cremefarbene Sommergarne. "Jetzt kommt der Frühling", sagt sie und greift nach einem Knäuel aus Baumwolle und Viskose. Die Nachfrage nach wärmenden Fasern wie Schur- und Merinowolle sei wegen des kalten Wetters zurzeit jedoch größer. Neben Dreieckstüchern und Ponchos gehörten Schal und Mütze nach wie vor zu den Rennern unter Strickliebhabern. "Neonfarben sowieso mehrfarbige Modelle liegen im Trend", sagt Karin Kretzschmann. Auch sie beobachtet, dass Jüngere das Stricken wieder für sich entdecken. "Viele holen sich Anregungen und Strickmuster aus dem Internet und kommen dann mit konkreten Vorstellungen hierher, um sich die passende Wolle auszusuchen." 200Gramm Wolle benötige man für einen durchschnittlich langen Schal. "Wer linke und rechte Maschen stricken kann", sagt Karin Kretzschmann, "der kann die Abfolge beliebig variieren - drei Maschen links, drei Maschen rechts oder nur jeweils eine Masche." Für Einsteiger sei auch Häkeln eine Möglichkeit, um sich an das Stricken heranzutasten. "Meinen Enkelkindern fiel das leichter."

Für warme Füße im Winter sorgt spezielle Sockenwolle. Sie besteht zum Großteil aus Schurwolle und ist mit Polyacryl verstärkt. "So laufen sich die Socken an den Fersen und Zehen nicht dünn", sagt die 69-jährige Boutique-Inhaberin. Außerdem sei der Garn so gefärbt, dass sich beim Stricken ein Muster ergebe.

Ihre handgesponnene Merinowolle färbt Randi Hörner in mit Essig und Wasser gelösten Pigmenten. Etwa drei Stunden dauert der Vorgang, bei dem sie die Garne für eine gleichmäßige Färbung immer wieder bewegen muss. "Solange bis das Wasser im Topf klar ist." Noch ist die Küche Ort des Geschehens, doch Randi Hörner plant, eine Färbeküche im Keller ihres Hauses einzurichten. Ihre Homepage www.wollmastricken.de ist ebenfalls in Bewegung: Dort soll es bald einen Onlineshop geben.