Premiere auf der GrÃ¼nen Woche

Es ist spritzig, erfrischend, löscht den Durst und macht auch optisch ordentlich was her: das neue Frankfurter Radler naturtrüb. Zum ersten Mal bringt die Frankfurter Brauhaus GmbH ein Mischgetränk mit unfiltriertem Bier auf den Markt. Und erstmals wird ein "Frankfurter" nicht in der herkömmlichen NRW-Flasche, sondern in der flotter wirkenden Longneck-Flasche, der Langhals-Flasche abgefüllt.

"Wir freuen uns, dass wir wieder ein neues Produkt unserer Regionalmarke Frankfurter anbieten können", sagt Götz Ziaja, Vertriebs-, Marketing- und Logistikdirektor bei der Frankfurter Brauhaus GmbH. Zwar wurde seit 2011 bereits ein Frankfurter Radler produziert, dieses enthielt allerdings normales, gefiltertes Pilsener und künstlichen Süßstoff. "Die Verbraucher haben sich neu orientiert", weiß Götz Ziaja, "weg vom Süßstoff, hin zum Zucker. Denn Zucker ist ein wichtiger Geschmacksträger. Und naturtrübe Biere sind total im Trend, inzwischen auch hier im Osten Deutschlands."

Dabei sollte das naturtrübe Bier auf keinen Fall verwechselt werden mit den Trübungen, die in der DDR ein Zeichen für ein schlecht gewordenes Bier waren - weshalb die Flaschen in der Kaufhalle immer erst mal umgedreht worden waren, um zu gucken, ob das Bier nicht "lumig" ist. "Die Flockenbildungen von damals haben mit der Naturtrübung nichts zu tun", bestätigt der Direktor und lacht. "Die Trübstoffe, von denen wir hier reden, entstehen immer, wenn Bier gebraut wird. Um ein Pilsener zu erhalten, werden diese Trübstoffe in einem letzten Arbeitsschritt herausgefiltert. Wir sparen uns praktisch die Filtration."

Solch ungefiltertes, naturtrübes Bier wird von Fachleuten auch Zwickelbier genannt. Und als solches wird es auf dem Etikett des Frankfurter Radler naturtrüb auch deklariert. Das neue Biermischgetränk enthält zur Hälfte Frankfurter Zwickelbier. Diesem wird als zweite Hälfte ein Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack zugesetzt, das unter anderem Zitronensaft- und Orangensaftkonzentrat sowie Zucker enthält. Entsprechend hat das Frankfurter Radler naturtrüb einen leicht herben, "zitronigen" Geschmack, der sich am besten entfaltet, wenn es vor dem Trinken gut gekühlt wird.

Die Besucher der Grünen Woche sind die ersten, die das neue Radler, das einen Alkoholgehalt von 2,5 Prozent hat, kosten dürfen. "Wir haben 30 Fässer nur für die Grüne Woche abfüllen lassen", sagt Götz Ziaja. Er selbst sei "sehr gespannt darauf zu erfahren, wie es den Leuten schmeckt". Mehrere Mitarbeiter werden die Besucher befragen.

Im Einzelhandel wird das Frankfurter Radler naturtrüb natürlich nicht in Fässern, sondern in grünen Langhals-Flaschen angeboten. Und zwar in Elfer-Kästen. Am 6. März geht es los. "Wir haben festgestellt, dass die Nachfrage nach Mischgetränken mit unfiltriertem Bier steigt", weiß Götz Ziaja. "Das Radler ist für die Marke Frankfurter ein erster Schritt auf diesen Markt."

Der Stand der Frankfurter Brauhaus GmbH befindet sich in der Brandenburg-Halle 25.a direkt neben der Hauptbühne.