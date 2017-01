Kletterwald mit 25Â 000 Besuchern

artikel-ansicht/dg/0/

2016 war nach Einschätzung von Geschäftsführer Steve Piering ein gutes Jahr für den Kletterwald. "Mit etwa 25 000 Besuchern war die Zahl in etwa so hoch wie in den Vorjahren", sagte er. Angesichts der breit gefächerten Freizeitmöglichkeiten sei das ein guter Wert.

Nicht ganz so positiv ist die Bilanz, wenn es um die Bergwelt geht. Die war Mitte Juni unter ausgiebiger Würdigung der regionalen Politikprominenz gleich neben dem Kletterwald eröffnet worden. Konkret ging es um den neuen Kletterfelsen "Strauß-Berg", für den 250 Tonnen Beton und rund 400 Meter Stahlseil zum Einhaken für die Sicherung gespannt wurden. Mit acht Metern ist der neue Felsen drei Meter höher als sein "kleiner Bruder".

Mit dem hatten Steve Piering und sein Mitgeschäftsführer Frank Schreiber sehr gute Erfahrungen gemacht. Andernfalls hätten sie das Projekt mit dem weit größeren Felsen, in das sie eine "sechsstellige Summe" investiert haben, gar nicht erst in Angriff genommen, wie Piering einräumt.

Aber das Besucherinteresse für die Felsenlandschaft war denn doch geringer als erhofft. "Die, die sich am Kletterfelsen ausprobiert haben, waren sehr begeistert", weiß Piering. Nicht wenige von ihnen hätten das auch im Gipfelbuch festgehalten. Aber es seien in diesem ersten halben Jahr einfach zu wenig Kletterer gekommen. Piering hat dafür zwei Hauptgründe ausgemacht: Ein Teil der Gäste habe vor der Bergwelt "zu viel Respekt" gehabt und die Klettertouren als zu schwierig empfunden.

Ein anderer Teil habe die Bergwelt als zu leicht angesehen und sich deshalb gar nicht erst daran versucht. Dadurch hätte so mancher potenzielle Kletterer die Felsenlandschaft links liegen gelassen.

Aber Steve Piering gibt sichrecht gelassen. Er hat mit dem Kletterwald ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch da seien anfangs die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, erinnert er sich. Inzwischen werden die zwölf Parcours unterschiedlicher Schwierigkeit mit einer Gesamtlänge von 2,7 Kilometern, mit Seilrutschen, Skateboard und Sesselliften, sehr gut angenommen. Neben dem Stammsitz in Strausberg haben die beiden Unternehmen mittlerweile auch Kletterparks in Klaistow (Potsdam-Mittelmark) und Hennigsdorf (Oberhavel).

Auf die setzen die beiden Geschäftsführer auch für ihre Bergwelt. Mit der Zeit und durch die Mundpropaganda werde der Zuspruch anwachsen, zeigt sich Piering zuversichtlich. "Schließlich gibt es in ganz Europa keine vergleichbare künstliche Bergwelt dieser Größe", sagt er nicht ohne Stolz. So setzt er denn für die Zukunft auch auf Besucher aus entfernteren Regionen. Wer später mal im Gebirge klettern will, der habe in Strausberg beste Möglichkeiten, sich auf diesem Feld auszuprobieren.

Derzeit liegt der Kletterwald, der eine Fläche von rund 35 000 Quadratmetern einnimmt, im Winterschlaf. Die neue Saison beginnt dort am 25. März.

Weitere infos unter www.climbup.de/kletterwald/strausberg