Bilder aus Asien

Beeskow (MOZ) In der Reihe Fernwehbilderbogen werden die Besucher des Kinos Schukurama in Beeskow am Mittwoch um 17 Uhr mit auf eine Reise nach Indien mitgenommen. Es geht über die einzigartige Berglandschaft des Himalaya bis in die unwirklich schönenen Backwaters in Kerala. Der Reisefotograf Pascal Violo ist mit Beduinen in der Wüste Thar unterwegs und zeigt das Land der Vielfalt und Farben in einer nicht enden wollenden Faszination. Um 19.30 heißt es "Südostasien - Thailand, Laos & Kambodscha". Die Zuschauer lernen die Länder und ihre Menschen kennen. Einige wenige Restkarten (10 Euro) sind noch zu haben.