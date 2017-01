Gastgeber holt die TrophÃ¤e

artikel-ansicht/dg/0/

Mit drei Süd-Landesligisten, je zwei Vertretern aus Ostbrandenburgerliga und Kreisliga sowie dem Titelverteidiger aus der A-Junioren-Brandenburgliga haben die zahlreichen Zuschauer ein interessantes Teilnehmerfeld gesehen, das guten Fußball mit vielen Toren bot. Zum Turnierstart verlor Gastgeber Pneumant, der pausenlos aufs gegnerischere Tor anrannte, durch zwei Konter der Frankfurter mit 0:2. Im Stadt-Duell fertigten die Pneumant-Kicker den FSV UnionII mit 4:0 ab.

Die Frankfurter gewannen ihre restlichen zwei Partien, wobei sich im letzten Gruppenspiel der Torwart bei einem Kopfballduell eine Verletzung im Gesicht zuzog und ins Krankenhaus musste. Die Tickets für die Halbfinals sicherten sich die Oderstädter und der Gastgeber.

In der Gruppe B marschierten die Briesener dank einer super Mannschaftsleistung sowie einem Vollblutstürmer namens Mathias Klein ins Halbfinale. Die Storchenstädter steigerten sich von Spiel zu Spiel und sicherten sich so das zweite Halbfinalticket. Der VfB Steinhöfel zeigte trat sehr engagiert auf und verpasste nur knapp das Halbfinale. Der FC Herrensee Strausberg konnte dem hohen Tempo im Laufe der Gruppenspiele nichts entgegensetzen, war aber in der Fan-Begleitung absolute Spitze.

In beiden Halbfinals schenkten sich die Teams nichts. Jeder Fehler wurde sofort mit einem Gegentor bestraft. So setzten sich die Storkower gegen die A-Junioren durch, denen die Verletzung des eigenen Torwartes immer noch anzumerken war. In der zweiten Partie gewann der Gastgeber knapp mit 2:1 gegen die Briesener.

Im kleinen Finale hagelte es nochmal Tore - 7:5 gewann Blau-Weiß Briesen gegen die Frankfurter. Das Endspiel beherrschte der gastgebende Kreisligist aus Fürstenwalde. Lohn für das 3:1 gegen den Storkower SC: Pokal und Prämie in Höhe von 200Euro. Zum besten Spieler wurde Koray Buley (Storkower SC) gewählt, zum besten Torwart Gerard Binder (VfB Steinhöfel). Top-Torjäger des Turniers war unbestritten Mathias Klein (12 Treffer) von Blau-Weiß Briesen.