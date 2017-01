Bestes Team der Stadt gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Wer ist die Nummer eins der Stadt auf dem Hallenparkett? Genau auf diese Frage wird es am heutigen Freitagabend in der Oranienburger MBS Arena eine Antwort geben, wenn es um den Pokal des Oranienburger Bürgermeisters geht.

Als Titelverteidiger geht ab 18 Uhr Fußball-Kreisoberligist TuS Sachsenhausen II an den Start. Wenn es geht, soll das Kunststück, die Trophäe erneut zu holen, natürlich wiederholt werden. Ganz oben auf der Agenda haben die Sachsenhausener Platz eins aber nicht. Geht es nach Trainer Philipp Holzhauer, soll seine Mannschaft vorrangig "Spaß haben".

Bei den bisher gespielten Turnieren ging es beim TuS bei der Zusammenstellung des Teams darum, welcher Spieler Lust hat. "Da hätte ich oft zwei Mannschaften zusammenbekommen", verrät Holzhauer. Diesmal nominierte er selbst den Kader für die Stadtmeisterschaft. Seine Jungs hatten die Möglichkeit, sich bei den letzten Turnieren in diesem Winter, bei denen die Brandenburgliga-Reserve an den Start ging, zu zeigen und in die Truppe zu spielen.

Was auffällt: Das Gros der Trainer sieht den Pokal des Bürgermeisters zwar als absolutes Highlight im Turnierkalender, betont aber auch gleichzeitig die Wichtigkeit der Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde. Bloß nicht verletzen, lautet die Devise. Zudem schonten die Übungsleiter ihre Spieler vor dem heutigen Turnier in der MBS Arena nicht. So trainierte beispielsweise der Post SV Zehlendorf am Donnerstag voll, und auch beim Oranienburger FC Eintracht II schwitzten die Kicker. Imre Kalman, Trainer des Landesklasse-Vertreters aus der Kreisstadt, schrieb seinen Jungs eine Konditionseinheit auf die Fahne. 45 Minuten laufen waren donnerstags angesagt, "durch die ganze Stadt", wie der Coach erklärt. "Dafür ist doch die Vorbereitung da."

Gespielt wird bei der Stadtmeisterschaft im Modus Jeder-gegen-Jeden. Fünf Mannschaften sind dabei - TuS Sachsenhausen II, FSV Germendorf, Post SV Zehlendorf, Oranienburger FC Eintracht II und III.

Warum der SV Friedrichsthal nicht dabei ist, erklärt Trainer Sam Fischer: "Ich feiere am Freitag meinen 40. Geburtstag und habe das komplette Team eingeladen. Das haben wir schon im Sommer vereinbart, und der Termin für das Turnier kam erst später. Wäre das nicht gewesen, wären wir natürlich gerne angetreten."