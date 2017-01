Berliner überrascht den Top-Favoriten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545985/

Aus der unteren Tableauhälfte spielte sich ein anderer Wahlstedter bis in die Endrunde: der ungesetzte Lucas Hellfritsch (336.). In einem der spannendsten Spiele des Turniers bezwang er den an Nummer 2 gesetzten Mitfavoriten Tristan Wolke vom TC SC Charlottenburg (171.) 2:6, 6:1 und 10:8. Wolke hatte beim 7:5 im Match-Tie-Break den Sieg schon vor Augen, aber Hellfritsch gelangen die letzten fünf Punkte in Folge.

Im Finale glänzte Gohlke mal mit harten und druckvollen Schlägen, bewies beim souveränen 6:3, 6:2 gegen den Schleswig-Holsteiner aber auch sein feines Händchen.

Die Wahlstedter fuhren aber nicht ohne Sieg nach Hause. Dafür sorgte Top-100-Spielerin Amelie Intert (DR 73.). Bis ins Finale gab sie keinen Satz ab. Endspielgegnerin Merle Herold (SVE Wiefelstedede/Niedersachsen/194.) hatte im Halbfinale gegen die erst 14-jährige Amelie-Christin Janßen (260.) vom HTV Hannover beim 6:3, 3:6, 10:6 ) mehr zu kämpfen. Das Endspiel war dann eine klare Angelegenheit für Topfavoritin Amelie Intert, die glatt in zwei Sätzen gewann (6:1, 6:3).