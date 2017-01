artikel-ansicht/dg/0/

Im Korruptionsprozess gegen einen ehemaligen Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) und eine Berliner Firmenberaterin werden am Freitag in Schwerin die Plädoyers erwartet. Am Dienstag hatte das Landgericht die Beweisaufnahme abgeschlossen, die ursprünglich für den selben Tag geplanten Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft wurden jedoch vertagt. Die Urteile werden voraussichtlich am 27. Januar verkündet.

Seit Mitte November stehen der 60-jährige Ex-Kriminalhauptkommissar und die 69-jährige selbstständige Unternehmensberaterin vor Gericht. Dem Mann werden Bestechlichkeit und die Verletzung von Dienstgeheimnissen vorgeworfen, der Frau Bestechung und Anstiftung zur Verletzung von Dienstgeheimnissen. So soll der frühere LKA-Beamte zwischen 2008 und 2016 rund 300 000 Euro unter anderem für illegale personenbezogene Recherchen erhalten haben. Dabei hatte der Mann laut Anklage auch Datenbanken der Polizei genutzt.

Gericht, Staatsanwälte und Verteidiger haben sich in einem sogenannten juristischen Deal zur Abkürzung des Verfahrens auf ein Strafmaß zwischen zwei Jahren und zehn Monaten und drei Jahren und zehn Monaten für den Mann geeinigt, sofern er voll geständig ist. Der Vorsitzende Richter hatte bereits deutlich gemacht, dass er in keinem der angeklagten Fälle von einer besonderen Schwere der Bestechlichkeit ausgehe.