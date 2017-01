Geteiltes Echo auf van Bastens Vorstoß

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gedanken über die Abschaffung des Abseits, ein sogenannter Shootout anstelle des Elfmeterschießens und die Einführung von Zeitstrafen anstatt Gelber Karten kann Wilfried Riemer nicht nachvollziehen. "Davon halte ich nichts. Ich weiß nicht, warum an so etwas gedacht wird und bin persönlich dagegen."

Für den Vorsitzenden des Fußballkreises geht es dabei nicht um das strikte Ablehnen von Vorschlägen - "ich bin überhaupt nicht gegen Neues. Aber das würde den Rahmen sprengen." Das Regelwerk weiter zu verkomplizieren, wäre nicht gut. Dass diese Ideen irgendwann einmal auch den Kreis erreichen, glaubt Wilfried Riemer nicht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das runterdeligiert wird. Da bin ich mir zu 99,9Prozent sicher."

Dass es so kommt, stellt zwar auch Michael Reichert, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses, infrage. Doch sieht er eine mögliche Umsetzung von van Bastens Überlegungen als überhaupt nicht problematisch an. "Ohne Abseits zu spielen, das begreift doch jeder", sagt Reichert. Allerdings: "Auch ich fände das nicht gut. Dann bleibt ein Spieler wie auf dem Kleinfeld, wo wir ja ohne Abseits spielen, vorne stehen. Das wäre gewöhnungsbedürftig. Der spielerische Gedanke wird dann vernachlässigt. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Für die Schiedsrichter wäre das etwas Schönes, denn beim Abseits gibt es immer wieder strittige Entscheidungen und dadurch Diskussionsbedarf."

Sehr gute Erfahrungen hat Michael Reichert mit Zeitstrafen gemacht. Nicht im Kreis Oberhavel/Barnim sondern vor einigen Jahren in seiner Zeit in Westfalen. Dort war er Lehrwart für Unparteiische und musste sich regelmäßig mit solchen Sanktionen auf Zeit auseinandersetzen. Im Jugendfußball sei dies im Westen Deutschlands gang und gäbe, "weshalb diese Geschichte für mich sehr interessant ist", sagt er. Warum? "Manchmal ist es für einen Spieler einfach gut, dass er mal fünf oder zehn Minuten lang abkühlt und herunterkommt. In Westfalen gibt es in der Jugend anstelle einer Gelb-Roten-Karte eine Zeitstrafe. Wenn das vernünftig angewendet wird, ist das eine gute Sache. Es wird außerdem nicht die Mannschaft, sondern der Spieler bestraft."