Angelverein "Weißer See" hat neuen Chef

Zwischen 60 und 70 Mitglieder gehören dem Angelverein derzeit an, knapp 50 waren zur Wahlveranstaltung gekommen. Hinzu kommen 14 Petrijünger, die in der Kinder- und Jugendabteilung betreut werden. Eröffnet wurde die Versammlung mit der Rechenschaftslegung des alten Vorstands über die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Weit wichtiger war dann jedoch die Diskussion des Arbeitsplans für dieses Jahr. Mit einem Arbeitseinsatz am 18. Februar (Beginn 8 Uhr) startet der Verein in die neue Saison. Das Anangeln für die "älteren Semester" wurde auf den 15. April um 8 Uhr gelegt, das für die Kinder auf den 17. Juni. Zum Paarangeln treffen sich die Mitglieder des Vereins und Liebenberger am 15. Juli um 14 Uhr. Einen Spiele-Nachmittag gibt es 12. August. Das Abangeln wurde auf den 7. Oktober um 8 Uhr gelegt.