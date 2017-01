Laut US-Botschafter  bleiben die USA verlässlicher Partner

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der scheidende US-Botschafter in Deutschland, John B. Emerson, sieht in den USA auch mit Donald Trump an der Spitze weiterhin einen verlässlichen Partner für die Bundesrepublik und Europa. Es habe zwar offensichtlich widersprüchliche Aussagen in der Übergangszeit gegeben, doch es liege im Interesse von Amerikas nationaler Sicherheit, sagte Emerson am Freitag im Deutschlandfunk. Interessanter als spontane Interview-Äußerungen des gewählten Präsidenten seien die Aussagen des designierten Außenministers Rex Tillerson und des künftigen Verteidigungsministers James Mattis. "Sie haben sich klar etwa zur Nato bekannt - beide sind überzeugte Internationalisten", so Emerson.