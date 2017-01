Engagiert im Dorf

artikel-ansicht/dg/0/

Das Angebot wird gut angenommen, derzeit zählt die Kinder- und Jugendfeuerwehr Reetz 23 Mitglieder, die von Jugendwart Michael Bolz, unterstützt durch Yvonne Bolz sowie Matthias Labes, betreut werden. Die Kinder und Jugendlichen erlernen grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Feuerwehr. Sie bereiten sich intensiv auf die Wettkämpfe vor, die sie meist sehr erfolgreich absolvieren.

Zur Vereinsarbeit gehören neben dem Einüben typischer Feuerwehrkenntnisse auch die Vermittlung sozialer Werte, wie Einsatz für die Allgemeinheit, gemeinsames Handeln, eigene Verlässlichkeit und Vertrauen in die anderen Kameraden. Dadurch trägt die Ausbildung zu zukünftigen Feuerwehrfrauen und -männern in hohem Maße dazu bei, dass gemeinschaftliches Miteinander einen hohen Stellenwert auch im Alltagsleben gewinnt.

Mithilfe von LAP-Fördermitteln konnten in diesem Jahr für die Jugendfeuerwehr neue T-Shirts übergeben werden. Das ist einerseits ein kleines "Danke" an die aktiven Kinder und Jugendlichen, das sie auch zum Weitermachen motivieren soll, andererseits werden diese T-Shirts das Gruppengefühl zusätzlich stärken und manifestieren: "Das sind WIR, die sich für andere einsetzen."

Beim Pokallauf im Juni 2016 wurden die T-Shirts feierlich an die Kinder und Jugendlichen überreicht und begeistert angenommen. Am Jubiläumstag zum 95-jährigen Bestehen der Feuerwehr Reetz und zum 50-jährigen Bestehen der Kinder- und Jugendfeuerwehr Reetz im Oktober 2016 präsentierte der Nachwuchs die neuen T-Shirts erneut und erfreute sich am Angebot des Bastelns, einer Hüpfburg und einem gemeinsamen Ausprobieren einer neuen Disziplin sowie an der kulinarischen Versorgung.

"Wir danken dem LAP Hoher Fläming für die finanzielle Unterstützung und die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen für ihr Engagement zu belohnen", so Uta Lehmann für die FFW