Mittendrin statt nur dabei

Sie leitete, nur wenige Wochen in Borkheide beheimatet, bereits die Volkssoli-Gruppe Borkheide/Borkwalde. Nach dem Austritt der gesamten Gruppe haben sich die 22 Herrschaften nicht getrennt. "Wir bleiben zusammen", sagt Rose Mantler. Regelmäßig trifft sich die Gruppe, die sich jetzt "Die Couragierten" nennt. Der Zusammenschluss der Damen und Herren hat viele Vorteile - zum einen für jeden Einzelnen, zum anderen für die Gemeinschaft. "Wir geben uns Halt. Wir helfen uns gegenseitig. Wir pflegen Kontakt untereinander und treffen uns auf jeden Fall einmal monatlich, um gemeinsam etwas zu unternehmen", berichtet die 76-Jährige. Doch dem nicht genug. "Wir beteiligen uns am Leben der Gemeinde aktiv." Beispielsweise werden sich "Die Couragierten" an den Feierlichkeiten zur 80-Jahr-Feier Borkheides Ende April einbringen. Auch in der Flüchtlingshilfe sind die Senioren aktiv, haben mit den Flüchtlingen in Brück gebastelt und hegen freundschaftlichen Kontakt zu einer achtköpfigen Familie aus Tschetschenien. "Die Couragierten" sind zumeist verwitwete Damen. "Wir lassen uns nicht unterkriegen. Bei uns vereinsamt niemand", so Rose Mantler, die die Leitung der Gruppe inne hat. Zusätzlich ist die Tierfreundin im Sozialausschuss als fachkundige Einwohnerin aktiv und sammelt Spenden für Hunde in Rumänien. "Ich werde bald wieder von Tür zu Tür gehen und Decken, Bettzeug und Handtücher einsammeln." Eine Frau mit vielen Plänen.