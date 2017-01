Rutschenturm mit Kletternetz

artikel-ansicht/dg/0/

Neuendorf (MZV) Die Spielgeräte auf dem Festplatz an der Wiesenstraße in Rädigkes Gemeindeteil Neuendorf wurden vor mehr als fünf Jahren abgebaut. Jetzt gibt es endlich Ersatz. Sobald der Boden wieder frostfrei ist, soll der Aufbau eines neuen Rutschenturmes mit Kletternetz beginnen. Ende Februar soll eigentlich schon alles fertig sein. Am Mittwoch fiel - trotz Eises und Schnees - der Startschuss.