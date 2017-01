Klangvolle Namen bei Bluesnacht

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Die volle Packung handgemachter Musik - das verspricht die elfte Bluesnacht im Kremmener Scheunenviertel, die am 25. März wieder hunderte altgediente Kuttenträger und neue Fans der Bluesmusik in die Ackerbürgerstadt locken wird.

Zwar sind es noch ein paar Wochen hin, doch wer am letzten Sonntag im März bei der Bluesnacht dabei sein will, sollte sich schleunigst um Karten kümmern. Schließlich ist die erste der zehn beteiligten Scheunen bereits ausverkauft. Dass dies das Theater Tiefste Provinz ist, wundert nicht. Denn hier tritt mit Jürgen Kerth die Ost-Legende der Bluesmusik und einer der besten Gitarristen unserer Zeit schlechthin auf. Kerth war nicht nur in der widerspenstigen Blues-Szene der DDR ein ganz Großer, er spielte auch mit US-Legenden wie B.B. King und trat nach der Wende in den USA bei diversen Festivals auf.

Zur Bluesnacht im Scheunenviertel, bei der Kerth schon 2013 dabei war, wird er in diesem Jahr auch auf seinen alten Erfurter Musiker-Kollegen Waldemar Waldi Weiz treffen. Dessen Band spielt wenige Meter weiter in der Galeriescheune "einfach schön". Der 1949 geborene Waldi Weiz gehörte bereits Anfang der 1970 mit Bands wie Modern Blues und ergo (mit der bekannten Sängerin und Ehefrau Angelika Weiz) zu den Größen der DDR-Blues-Szene.

Doch nicht nur Legenden, auch jüngere Bands aus Berlin und Brandenburg werden zur Bluesnacht die Scheunen rocken und in Schwingungen versetzen. So etwa die Berliner Indijana und die Bandits, die heißen Blues und Soul á la Etta James und Bonnie Raitt auf die Bühne der Landpartie-Scheune bringen werden.

Ebenfalls aus Berlin kommen Blue Water, die mit ihrer Rock´n Blues-Cover-Show in der Musikantenscheune gastieren. Ein alter Bekannter bei den Kremmener Bluesnächten ist Pete Gavin, der in der Bauernscheune auftreten wird. In der Eventscheune gibt sich die Neuruppiner Band Fireball die Ehre und wird vor allem die Fans härterer Bluesrock-Klänge anziehen. Die Slide Riders spielen in der Scheune 29 Akustik-Blues, und in der Kombüse 11, dem Bistro des Theaters Tiefste Provinz, tritt Frank Plagge als Einmann-Band mit Westerngitarre und Mundharmonika auf. Schließlich gastieren in der Spargelhofscheune mit Marlena Uzieblo & The Blue Angel Band sogar Musiker aus Kremmens polnischer Partnerstadt Siedlce.

Wie es sich für echte Kneipen- oder eben auch Bluesnächte gehört, beginnen alle Konzerte gleichzeitig - in Kremmen um 20 Uhr. Nach der ersten Konzertpause können die Besucher - so sie wollen - die Lokalität wechseln und somit mehrere Bands an einem Abend erleben.

Karten kosten einheitlich 15 Euro. Für Blue Water,Marlena Uzieblo & The Blue Angel Band sowie Indijana und die Bandits sind Tickets im Vorverkauf im Touristeninformationspunkt im Scheunenviertel erhältlich, für alle anderen Konzerte in den jeweils beteiligten Scheunen.