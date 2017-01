Jetzt 23.900 Euro auf dem Schuke-Orgelkonto

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Über zwei Jahrzehnte im Dienst des Havellandes. Die Arbeitszeit ist für Gabriele Steidl nun vorbei. Als Ingenieur-Pädagogin war sie 1992 in das Gesundheitsamt des Landkreises gekommen, damals noch Rathenow, wo sie Psychiatriekoordinatorin wurde und ihr Amt souverän ausfüllte. Von 1995 bis1997 arbeitete sie als Behindertenbeauftragte des Landkreises Havelland und nahm ab 1998 zusätzlich die Aufgaben der Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragten wahr. Ab 2010 war sie dann in der Kreisverwaltung Integrationsbeauftragte für Menschen mit Behinderungen und für Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Arbeit, die sie dabei zu bewältigen hatte, war immens und nur dank ihres organisatorischen Geschicks und ihres pädagogischen Talents konnte sie die Aufgaben in hoher Qualität unter einen Hut bringen. 2017 steht ihr 65. Geburtstag an, weshalb sie zum 30. November 2016 aus dem Dienst ausschied. Bei ihrer Verabschiedung erbat Gabriele Steidl von ihren Gratulanten eine Spende für eine neue Schuke-Orgel in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Denn sie ist seit 2011 Mitglied im Förderkreis zum Wiederaufbau der Kirche zuBei der Verabschiedung kamen 400 Euro zusammen, die Gabriele Steidl an ihren Verein weiterreichte.

Der Förderkreis überreichte ihr dafür die Orgelpfeifen-Urkunden Nr. 236, 237 und 238, die sie für ihre drei Kinder stiftete, und 239 für ihre Enkelin. "Für meine vier Orgelpfeifen", wie sie scherzhaft meinte.

Damit sind 23.900 Euro auf dem Schuke-Orgelkonto. Geplant ist, die Schuke-Orgel zwischen 2023 und 2025 einzubauen. Die Kosten für das Instrument werden auf eine Million Euro geschätzt. Die Stadt Rathenow hätte nach dem Neubau drei Schuke-Orgeln, eine in der Lutherkirche, eine in der Auferstehungskirche (Friedhofskapelle) und dann die große zweidimensionale Orgel in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Sie soll bis zu elf Tonnen wiegen und für romantische und barocke Musik geeignet sein. Da läge es durchaus nahe, in Kooperation mit der Orgelbaufirma Schuke in Werder/Havel Jahr für Jahr ein "Rathenower Schuke-Orgel-Sommer" durchzuführen. Das wären Festivals von ganz besonderer Art, die sicher viele Orgelvirtuosen anlocken würden.