Mit neuem Design ins Veranstaltungsjahr

Parey (MOZ) Er sieht anders aus als gewohnt, der neue Veranstaltungskalender des Naturparks Westhavelland. Von einem Heftchen hat sich die Infobroschüre zu einem gefalteten Flyer gewandelt. Das sei nicht nur im Westhavelland so, sondern in allen Großschutzgebieten im Land Brandenburg, erklärte Naturparkchefin Ilona Langgemach, die zusammen mit Sabine Clausner als Naturwachtmitarbeitertin und NABU-Westhavelland-Geschäftsführer René Riep am Donnerstag den neuen Veranstaltungskalender an ihrem Dienstsitz in Parey vorstellte.

Mit dem neuen Design sind die Informationen übersichtlicher, aber auch knapper geworden. Wer sich für genauere Beschreibungen der einzelnen Veranstaltungen interessiert, der wird auf die Internetseite des Naturparks (www.westhavelland-naturpark.de) verwiesen oder kann sich an die in den Veranstaltungen genannten Ansprechpartner wenden.

Viel Bewährtes ist im Veranstaltungskalender zu finden. Einige Events haben sich zu richtigen Dauerbrennern entwickelt. Dazu zählt beispielsweise die im August angebotene Fischerkahntour mit dem Strodehner Fischer Wolfgang Schröder. Auch der beliebte Westhavelländer Astrotreff (WHAT) wird wieder stattfinden. Vom 15. bis 17. September wird Gülpe dann erneut Zentrum von Hobbyastronomen aus ganz Deutschland. Doch nicht nur das WHAT zeigt die Bedeutung des Naturparks als Sternenpark. Auch die im vergangenen Jahr gestarteten öffentlichen Sternenbeobachtungen werden im Naturparkzentrum in Milow fortgesetzt. Da zu jeder Veranstaltung immer ein Vortrag gehört, lohnt sich die Fahrt dorthin auch bei bedecktem Himmel. Neu in der Sternenbeobachtung wird der Sternenblick in Parey sein, sobald er denn fertig gebaut ist. Eröffnet werden soll der Beobachtungspunkt zum Tag der Astronomie am 25. März.

Ab April stehen wieder die Großtrappen und ihre beeindruckende Balz im Mittelpunkt der Naturschützer. Die Termine sind immer gut besucht, und schon jetzt sind einige ausgebucht. Es lohnt sich also, sich beizeiten anzumelden. Wer nicht bis zur Balz der Trappen warten will, um die großen Vögel zu sehen, der kann im Januar und im Februar eine Winterführung buchen. Individuell, in kleinerer Runde geht es dann per Kleinbus zu den Vögeln. Alle wichtigen Informationen zu Lebensweise und Schutz natürlich inbegriffen.

Etwas größer als in den vergangenen Jahren soll das Obstblütenfest auf der Streuobstwiese in Milow werden. Es werde mehr Aktivitäten, vor allem für Kinder, geben, hieß es von den Kooperationspartnern NABU und Naturpark Westhavelland.

Über das Jahr verteilt bietet sich die Möglichkeit, die Natur des Westhavellands auf vielfältige Weise zu erkunden. Auf dem Wasser, mit dem Fahrrad oder auf Wanderungen. Es geht zu Zugvögeln an den Gülper See, die Havel hinauf oder hinunter, mit dem Bus auf den Spuren Otto Lilienthals, auf dem Storchenradweg entlang oder in das Naturparkzentrum zu Fledermäusen und Sternen. Alle Termine gibt es auf www.westhavelland-naturpark.de.

Der Veranstaltungskalender ist übrigens rechtzeitig fertig geworden, um auf der nun anstehenden Internationalen Grünen Woche in Berlin und der im März stattfindenden Internationalen Tourismusbörse auszuliegen und so hoffentlich viele Naturfreunde ins Westhavelland locken.