14. Februar: Tanzen gegen Gewalt

Rathenow (MOZ) Nach einem Jahr Pause beteiligt sich der Unabhängige Frauenverein zusammen mit Family Fitness Rathenow in diesem Jahr wieder an der weltweiten Aktion "One Billion Rising". Am 14. Februar soll um 18.00 Uhr wie auch schon 2014 und 2015 auf dem Märkischen Platz mit einem Tanzflashmob ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen weltweit gesetzt werden.

Zum Erlernen der Choreographie bietet Family Fitness Rathenow in der Milower Landstraße 7 in Rathenow an zwei Sonntagen kostenlose Workshops an. Sowohl am 22. Januar als auch am 12. Februar können alle Interessierten in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr dort den weltweit gleichen Tanz erlernen.