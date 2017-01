Turbine arbeitet an Zukunftsteam

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546022/

Svenja Huth: «Ich will helfen, den hier angefangenen Weg weiter zu verfolgen und bin auf die Entwicklung des Teams gespannt.»

Svenja Huth: «Ich will helfen, den hier angefangenen Weg weiter zu verfolgen und bin auf die Entwicklung des Teams gespannt.» © Matthias Balk/dpa

«Ich will helfen, den hier angefangenen Weg weiter zu verfolgen und bin auf die Entwicklung des Teams gespannt», wurde Huth in einer Erklärung des Vereins zitiert. Mit dem neuen Trainer Matthias Rudolph sind die Potsdamerinnen, die sechsmal deutscher Meister und zweimal Europacupsieger waren, derzeit wieder Spitzenreiter in der 1. Liga.

«Svenja Huth hat sich in den letzten anderthalb Jahren mit ihrer

tadellosen Einstellung im Training, im Spiel und außerhalb des Platzes zu einer Weltklassespielerin entwickelt. Sie ist jederzeit in der Lage für die entscheidenden Momente im Spiel zu sorgen», unterstrich Cheftrainer Rudolph. Zuvor hatte Turbine bereits die Verträge mit Nationalspielerin Bianca Schmidt und von Johanna Elsig verlängert. Die Rückrunde beginnt für Energie am 19. Februar mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim.