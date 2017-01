Auch Barthel erreicht in Melbourne erstes Grand-Slam-Achtelfinale

artikel-ansicht/dg/0/

Melbourne (dpa) Mona Barthel ist Titelverteidigerin Angelique Kerber und Mischa Zverev in das Achtelfinale der Australian Open gefolgt. In der dritten Runde gewann die Tennisspielerin aus Neumünster 6:4, 3:6, 6:3 gegen die Australierin Ashleigh Barty. Damit steht Barthel wie Zverev zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier unter den letzten 16. Im Achtelfinale trifft die 26-Jährige auf die frühere Weltranglisten-Erste Venus Williams aus den USA. Morgen spielen in der dritten Runde noch Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber.