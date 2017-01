Welzow kämpft weiter für Lärmschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Welzow (dpa) Die Stadt Welzow in Südbrandenburg kämpft weiter für stärkeren Lärmschutz vor dem angrenzenden Braunkohle-Tagebaubetrieb. Beim Landesamt für Bergbau in Cottbus wurde Widerspruch gegen den dort unlängst genehmigten Sonderbetriebsplan Immissionsschutz eingelegt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In dem Plan geht es um Lärm- und Staubschutz.