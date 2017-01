artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der AfD-Kandidat und Mitarbeiter des Bundesnachrichtendiensts (BND), Frank Elischewski, ist neuer Stadtrat in Berlin-Lichtenberg. Die Bezirksverordnetenversammlung wählte ihn am Donnerstagabend im zweiten Wahlgang mit knapper Mehrheit, wie das Büro von Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) am Freitag bestätigte. Damit ist die Spitze des Bezirksamts vier Monate nach der Parlamentswahl wieder komplett.