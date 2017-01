Aufgepasst bei Wasserzählern

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Einige frostige Tage liegen bereits hinter uns und der Wetterbericht verheißt Ähnliches für die kommenden Tage. Die BRAWAG rät daher allen Kunden und Hauseigentümern den Schutz ihrer Trinkwasserhausinstallation vor Frostschäden zu überprüfen. Wasserleitungen und Wasserzähler können bei Temperaturen unter null Grad ein- bzw. auffrieren. Die Ursachen für winterliche Störungen liegen meist nicht im öffentlichen Versorgungsnetz, denn diese Leitungen befinden sich in einer frostsicheren Tiefe. Vielmehr sind offene Keller- und Hausflurtüren, ungenügend abgedeckte Zählerschächte oder Steigleitungen an Außenwänden die Ursache für Frostschäden. Hier trägt der Hauseigentümer die Verantwortung. Ist der Wasserzähler oder der Hausanschluss durch Frost beschädigt, ist die Reparatur kostenpflichtig. Hauseigentümer können diese Schäden verhindern, indem freiliegende Leitungen und gefährdete Zähler durch Dämmmaterial geschützt werden oder das Einfrieren durch ausreichende Beheizung verhindert wird. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass Fenster und Türen von unbeheizten Räumen, in denen Leitungen verlegt sind (Keller, Waschküche, Garage), bei Frost geschlossen sind und Wasserleitungen, die im Winter nicht benötigt werden, entleert und stillgelegt sind.