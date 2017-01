artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546055/

Zuverlässige Produktion auch im Winter: Blick aus 48 Metern Höhe auf das verschneite PCK-Raffineriegelände in Schwedt (Uckermark). Neun von zehn Autos in Berlin-Brandenburg fahren mit Kraftstoff aus Schwedt.

Zuverlässige Produktion auch im Winter: Blick aus 48 Metern Höhe auf das verschneite PCK-Raffineriegelände in Schwedt (Uckermark). Neun von zehn Autos in Berlin-Brandenburg fahren mit Kraftstoff aus Schwedt. © MOZ/Oliver Voigt

Seit Jahresanfang gehört die PCK Raffinerie mehrheitlich zum russischen Rosneft-Konzern, weil zuerst Total aus Frankreich und dann BP aus Großbritannien ihre Anteile an die Russen verkauft haben. Für das Unternehmen aus Schwedt (Uckermark) hieß das viel Arbeit. Die Mengenabrechnung über Computersysteme musste deshalb umgestellt werden. Ein Vorgang, den man leicht unterschätzen kann. "Aber es hat alles pünktlich funktioniert", freut sich Wulf Spitzley, Sprecher der Geschäftsführung. Damit hat man denn auch schon etwas Übung für den nächsten Vorgang dieser Art - schließlich hat auch Shell angekündigt, seine Anteile an die schweizerische Varo Energy zu verkaufen. Die dem Vernehmen nach in der Region in das Tankstellengeschäft einsteigen will. Varo hatte das Interesse damit begründet, dass der Standort "geografisch interessant" und PCK "eine große, moderne Raffinerie" sei.

Fotostrecke Neujahrsempfang im PCK Seit ein paar Jahren ist die PCK Raffinerie ein Trendsetter in Sachen Neujahrsempfang . © MOZ / Oliver Voigt 1 / 73

Noch aber ist es nicht so weit. Zunächst ist Fakt, dass der staatlich kontrollierte Rosneft-Konzern 54,17 Prozent an PCK hält. Spitzley sieht die Russen als strategischen Investor, was gut für PCK sei. Viel ändern soll sich für das Schwedter Unternehmen, das einschließlich Azubis derzeit 1270 Mitarbeiter hat, auf absehbare Zeit dadurch nicht. Auch wenn sich den Zahlen für 2016 zumindest ein kleiner Hinweis entnehmen lässt: Rohöl aus der weiten Welt über den Rostocker Hafen wird nicht mehr bezogen, alles kommt von Rosneft über die Pipeline "Druschba" (Freundschaft). Im vergangenen Jahr waren das 11,131 Millionen Tonnen.

Angesichts des planmäßigen Stillstands im Frühjahr, den es für diverse Erneuerungsarbeiten gab, ist es kein Wunder, dass das weniger als 2015 war, als 11,607 Millionen Tonnen zu Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl, Flüssiggas oder auch Bitumen verarbeitet wurden.

Diesel spielt noch immer die dominierende Rolle. Den Abgasskandal, der das Image des Dieselmotors schwer beschädigt hat, bekommt PCK bisher nicht zu spüren. Das liege daran, sagt Spitzley, der im September 2016 nach 29 Jahren bei Shell hierher wechselte, dass der Kraftstoff überwiegend durch Lkw verbraucht wird. Und der Güterverkehr per Lkw nimmt weiter zu. Wobei PCK selbst übrigens vorrangig auf die Schiene setzt - 62 Prozent der Produkte werden per Bahn versandt. Laut dem Unternehmen mit 107 000 beladenen Kesselwagen.

Für Spitzley war 2016 für PCK ein sehr gutes Jahr, die Raffinerie sei "extrem wettbewerbsfähig". Das sei auch eine gute Voraussetzung für die Zeiten, wenn vielleicht Elektromobilität eine größere Rolle spielen sollte und die Absatzzeilen von Diesel und Benzin sinken. Und die Konkurrenz unter den Raffinerien noch härter wird, als sie jetzt schon ist.

Gestiegen ist im vergangenen Jahr der Umsatz - von 2,1 Milliarden Euro auf 2,2 Milliarden Euro. Zwar wurde weniger verarbeitet, aber der gestiegene Rohölpreis hat sich im Erlös bemerkbar gemacht. Es bleibt dabei, dass der Großteil der Produkte in Berlin-Brandenburg verwendet wird - neun von zehn Autos in der Region fahren mit Kraftstoff aus Schwedt. Übrigens gehen gut sechs Prozent des Gesamtabsatzes nach Polen.

Spitzley betont, dass man weiter ein starker Partner der Region sei. Im vergangenen Jahr habe die Raffinerie Aufträge in einem Umfang von 91 Millionen Euro an Firmen der Region vergeben, das seien 46 Prozent des gesamten Auftragsvolumens in Deutschland gewesen.