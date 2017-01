Weniger Verkehrstote, aber mehr Verletzte in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Zahl der Verkehrstoten in Brandenburg ist gesunken. Von Januar bis November 2016 kamen insgesamt 112 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das sind 40 Menschen weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten hingegen stieg leicht an - um 4,3 Prozent auf 10 485 Fälle.

