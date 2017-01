artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach neuen Türproblemen am Hauptstadtflughafen BER erwartet Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD), dass sich die Flughafengesellschaft zum weiteren Zeitplan erklärt. Der Aufsichtsrat müsse informiert werden, wie es jetzt weitergehe, sagte Müller am Freitag am Rande der Agrarmesse Grüne Woche. Durch Probleme mit der Ansteuerung Hunderter Türen drohen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neue Verzögerungen. Der Zeitplan für eine Eröffnung des Flughafens noch in diesem Jahr dürfte endgültig hinfällig sein. "Wir haben immer gesagt, wenn jetzt noch etwas passiert, kann es auch 2018 werden", sagte Müller. Der Flughafen hält bisher offiziell an seinem Zeitplan fest. Zum Jahreswechsel hatte das Unternehmen angekündigt, sich noch im Januar dazu zu äußern.