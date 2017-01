Gemeinsam ins neue Jahr gestartet

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Personen aus dem Wasser retten, mit den Rettungshunden vermisste Menschen suchen oder Erste Hilfe bei Großschadensfällen leisten. Das alles und natürlich noch vieles mehr waren die Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes aus dem Kreisverband Brandenburg an der Havel. Am vergangenen Samstag trafen sich mehr als 100 Ehrenamtler und Gäste zum diesjährigen Neujahrsempfang der Rot Kreuzler, um das Jahr 2016 Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf Herausforderungen und Pläne für das kommende Jahr zu geben.

"Wir können sehr stolz sein mit so vielen Aktiven hier zu sein. In mehr als 17.000 Helferstunden im vergangen Jahr wart Ihr für die Brandenburger im Wasser und auf dem Land Einsatz und das Tag und Nacht ", leitete Andreas Griebel, Vorstand des DRK Kreisverbandes Brandenburg, den Neujahrsempfang ein.

Die Ehrenamtlichen Vertreter aus dem Jugendrotkreuz, der Sanitätsbereitschaft und der Wasserwacht zeigten nicht nur in den wöchentlichen Ausbildungen und Trainingseinheiten Ihr Engagement, sondern natürlich auch im Ernstfall. So war im vergangenen Jahr der Tauchtrupp der Rettungstaucher bei mehreren Einsätzen in der Stadt aktiv, die Rettungshundestaffel rückte mit ihrem Mantrailer mehrmals aus, um vermisste Personen in der Havelstadt aber auch im ganzen Land zu suchen. Ein weiterer Höhepunkt war die Absicherung vom Festival Nation of Gondwana. Dabei sicherten 40 Helfer über vier Tage die 14000 Mann Veranstaltung ab.

Kontinuierlich bildeten sich die Ehrenamtler in jedem Bereich weiter. So wurde ein neuer Zugführer für den Katastrophenschutz ausgebildet. Rettungsschwimmer, Gruppenführer, Jugendgruppenleiter und ein ausgebildeter Rettungshund samt Hundeführer waren ebenfalls dabei.

"Die Herausforderungen des kommenden Jahres können wir mit so einem starken Ehrenamt und guten Partnern in der Stadt bewältigen", bescheinigte Rot Kreuz Präsident Björn Lukas den Anwesenden.

Weitere Informationen zum Ehrenamt erhalten Interessierte unter www.drk-brandenburg-havel.de oder unter 03381/630621.