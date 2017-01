artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Heute wird das Museum Barberini in Potsdam nach dreijähriger Bauzeit eröffnet. Das Palais aus dem 18. Jahrhundert war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Nun beherbergt es eine Kunstsammlung, die in Potsdam ihresgleichen sucht.

Zuerst spielt Hasso Plattner den Enttäuschten. Er schaut in den Saal des von ihm gestifteten Museums Barberini und sagt zu den sich dort zusammendrängenden Berichterstattern: "So viele kommen nicht mal zur SAP-Hauptversammlung." Und gleichzeitig blitzt Genugtuung aus seinen Augen. Weil das Barberini für so ein Aufsehen sorgt. Er lobt die Architekten, Planer, Bauleute und verkneift sich Sticheleien wie: Schau her BER, Hamburg, Stuttgart - so macht man das, geräuschlos ein Projekt durchziehen und mit einem Paukenschlag eröffnen. Und nicht andersherum.

Es ist eine Schau der großen Namen, mit der Plattner, seine Museumsleiterin Ortrud Westheider und Kurator Michael Philipp die Eröffnung des Barberini feiern: Monet, Renoir, Liebermann, Rodin, Klimt, Kandinsky, Sam Francis, Andy Warhol, Gerhard Richter. Und an diesen Chor der Weltberühmtheiten schmiegt sich in zwei Räumen eine kleine, aber sehr feine Exposition mit Kunst aus der DDR, mit Bildern von Heisig, Sitte, Tübke, Harald Metzkes - und dem von Plattner besonders geschätzten Wolfgang Mattheuer. Die größte der sechs Varianten von dessen berühmtem "Jahrhundertschritt" marschiert hinter dem Barberini der Havel entgegen. Eine Hand hat diese Figur zur Rot-Front-Kämpfer-Faust, die andere zum Hitlergruß erhoben. Lange bevor Wolf Biermann von den "braunen Ärschen" schrieb, die mit eisernem Besen rot geschrubbt worden seien, verstand Mattheuer, die Anpassungswilligkeit der deutschen Seele an die totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts diffiziler darzustellen.

Seine Bilder werden zusammen mit denen seiner bekanntesten DDR-Malerkollegen zur Barberini-Eröffnung mit präsentiert, weil das ein Ausblick sein soll auf eine große, sich der Selbstinszenierung von DDR-Künstlern widmenden Schau. "Blick hinter die Maske" wird sie heißen und ab Ende Oktober in Potsdam zu sehen sein.

Mit den sichtbar gemachten Linien, die von der Kunst des späten 19. bis zu der des späten 20. Jahrhundert reichen, will sich das Barberini von der großen Zahl hochkarätiger Impressionismus-Ausstellungen der jüngeren Vergangenheit abheben. Nicht die Häufung der Kunst-Titanen macht es, sondern wie das Ringen um das Atmosphärische im Bild und die schleichende Auflösung der Figur in Plattners Museum sichtbar wird. Im Barberini sieht man, wie eine ganze Malergeneration Ende des 19. Jahrhunderts aus den Ateliers und ins Freie trat, das Licht aufsog wie etwas gerade eben Entdecktes und damit auch Farbe ganz anders zu sehen begann - und überhaupt den Reiz in Dingen entdeckte, die vorher höchstens irgendwo als Hintergrunddekoration auftauchten. Max Liebermann zum Beispiel fand großen Gefallen daran, wieder und wieder die Blumenrabatten vor seiner Villa in Berlin-Wannsee zu malen.

In dieser seriellen Malerei kreuzen sich die beiden Hauptausstellungen, die das Barberini nun bis Ende Mai präsentiert: "Die Klassiker der Moderne" und "Impressionismus. Kunst der Landschaft". Die erste Schau schlängelt sich von den impressionistischen Bildern Liebermanns bis zu den Abstrakten und erzählt zugleich von den Rückkopplungen, die es zum Beispiel von Sam Francis zu den Impressionisten gibt. Sein riesiges, mehr als vier Meter breites Bild "Mein Muschel-Engel" wirkt mit seinem Flimmern wie eine aufreizend-farbige Antwort auf die sphärischen Seerosenbilder Monets. Die Sammlung wird durch mehrere abstrakte Werke Gerhard Richters komplettiert, der mit seinen Rakel-Bildern an den Grenzen der Malerei kratzt.

Als Ausgangspunkt dieser Forschungsreise wählt das Barberini: den Wald. Die Wald-Bilder von Narcisse Diaz de la Pena, Mitte des 19. Jahrhunderts gemalt, sind die ältesten in den Ausstellungen. Bei ihnen deutet sich zunächst nur an, was Pierre-Auguste Renoir und Théodore Rousseau mit ihren Werken bezwecken. Man soll den Wald nicht nur sehen, sondern Sonne, Schatten und feuchtkalte Waldluft spüren. Max Liebermann ist Ähnliches mit "Gartenbank unter dem Kastanienbaum im Wannseegarten" geglückt. In diesem Bild gibt es im Grunde nur eine Farbe: Grün. Aber es ist immer ein anderes. Hier das Grün im kühlenden Schatten, dort das in stechender Sonne.

Die Impressionisten, zeigt das Barberini, waren Meister darin, dem scheinbar Monochromen Farbigkeit zu entlocken. Steilküsten und Felswände sind nicht einfach grau, sondern können orange funkeln, wenn die Sonne sie bescheint. Im Wasser glimmt der Schimmer vom tiefsten Violett bis zum hellsten Gelb. Wie malt man den übers Wasser streichenden Wind, das Rascheln der Blätter, den im Boden knirschenden Frost? Darauf gibt Plattners Museum eine Antwort.

Der Mann, der eines der erfolgreichsten Software-Unternehmen der Welt mit aufgebaut hat und mit abgeklärter Bestimmtheit von seinem Museum redet, fühlt sich dieser Malerei besonders nahe. Seine seit mehr als 40 Jahren von ihm aufgebaute Kunstsammlung besteht zum großen Teil aus impressionistischen Landschaftsbildern. Und weil er das Barberini bauen ließ, um die Öffentlichkeit an seinen Bildern teilhaben zu lassen, geben sie den aktuellen Ausstellungen das meiste Gewicht. Dazu kommen Leihgaben privater Sammler und berühmter Museen wie der St. Petersburger Eremitage. Das zeigt den internationalen Ruf, den das Haus bereits vor seiner Eröffnung genießt.

Aber warum hat Plattner ausgerechnet dort gebaut? Berlin ein Museum zu schenken, wäre wie Eulen nach Athen tragen, sagt er. Potsdam aber sei eine der schönsten Städte in Deutschland und werde "immer schöner". Sicher haben auch Matthias Platzeck und Günter Jauch das Ihre getan, um Plattner, der schon seit mehr als 20 Jahren über ein Museum für seine Kunst nachdenkt, vom Standort Potsdam zu überzeugen. Er sagt, die beiden hätten ihn bei einem Abendessen überredet.

Außerdem sei Potsdam immer ein hinter dem Grenzzaun verborgener Sehnsuchtsort für den im Südwesten West-Berlins aufgewachsenen Arzt-Sohn gewesen. Und dann sprudelt es aus ihm heraus: Viele Menschen in der DDR seien im Zuge der deutschen Wiedervereinigung "ziemlich schlecht weggekommen" und hätten sich nicht zu Unrecht wie Enteignete gefühlt. Also habe er im Osten in "soziale Dinge" investieren wollen. Er meint damit nicht nur das Museum, sondern auch das von ihm initiierte Institut in Potsdam.

Das macht Plattner aber noch nicht zu einem Vordenker der Umverteilung. Von Sarah Wagenknechts Idee einer Vermögenssteuer für Superreiche hält er überhaupt nichts. Würde sie in Deutschland eingeführt, sagte er, würde es so etwas wie das Projekt Barberini nicht noch einmal geben.

23.1.-28.5. "Klassiker der Moderne", "Impressionismus" und "Künstler in der DDR", Museum Barberini, Humboldtstr. 5-6, Potsdam, Mo und Mi-So 11-19 Uhr, an jedem ersten Donnerstag im Monat 11-21 Uhr, Tel. 0331 97992185