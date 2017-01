Barça-Spielmacher Iniesta muss wegen Verletzung pausieren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546075/

Der Mittelfeldspieler verletzte sich am Donnerstagabend beim 1:0-Sieg der Katalanen bei Real Sociedad San Sebastián im Viertelfinal-Hinspiel des spanischen Fußball-Pokals. Er musste in der Halbzeitpause ausgewechselt werden und verpasst mindestens das Liga-Duell am Sonntag beim SD Eibar.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass es sich um eine «leichte Verletzung» am linken Unterschenkel handele, teilte der Verein mit. Ob der 32 Jahre alte Weltmeister von 2010 neben der Begegnung in Eibar weitere Spiele werde aussetzen müssen, werde vom Heilungsprozess abhängen, hieß es.

Dank eines vom Brasilianer Neymar verwandelten Foulelfmeters (21.) war Cup-Verteidiger Barça ohne den geschonten deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen der erste Sieg seit 2007 in San Sebastián gelungen. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.

In der Primera División, in der das Team um Superstar Lionel Messi ebenfalls den Titel verteidigt, liegen die Katalanen derzeit nur auf Platz drei. Tabellenführer Real Madrid hat zwei Zähler mehr und ein Spiel weniger, das Überraschungsteam FC Sevilla rangiert einen Punkt vor Barcelona.