An der Elbe residieren

Doch die Elbresidenz wurde vom Wasser nicht für immer fortgespült. Im Mai vergangenen Jahres eröffnete sie wieder unter dem Management der nahegelegenen Therme Toskanaworld. Und mehr denn je prägt das erste Haus am Platze nun den Blick auf und das Zentrum vonDenn mit über 100 Metern Länge steht es nicht nur imposant in der Natur, egal, von welchem Elbufer aus betrachtet. Die wieder instandgesetzten Bürgerhäuser bilden auch eine komplette Seite des Marktplatzes der sächsischen Kleinstadt.

Während die Fassaden vor allem frische Farbe bekommen haben, sind die Neuerungen im Hotel selbst gravierender ausgefallen. Mit dem Entree aus Glas und der imposanten Lobby steht das "Grand Hotel" im Raum, ohne dass er ausgesprochen wird. Und auch das verspielte, vielleicht plüschige aus dem Begriff sucht der Gast vergebens. Modern, geradlinig und vom Stil her vielleicht sogar etwas kühler interpretiert das Interieur den Anspruch an ein großes Haus. Dabei steht das neuzeitliche Innendesign im Kontrast zur historischen Außenfront. Vom zentralen Treffpunkt in der Mitte des Raumes, dem Kamin, geht es direkt in die Riu-Xingu-Bar. Benannt nach einem brasilianischen Indianerstamm kommt hier zugleich etwas Internationalität in die sächsische Provinz. Der zugegeben exotische Name wurde zu Ehren des Naturforschers Erich Wustmann aus Bad Schandau gewählt. Und noch einen großen Sohn der Region erweist die Elbresidenz ihren Respekt. Mit der kleinen aber feinen Karl-May-Bibliothek, die auch den Gästen offensteht, wurde dem Autoren fast schon ein Schrein gewidmet.

Lobby und Bar zeigen eindrucksvoll, dass Platz etwas ist, womit man in der Elbresidenz großzügig umgeht. Auf dem Weg in die Restaurants "Elbterrasse" und "Sandstein" kann der Besucher dies buchstäblich erlaufen. Man bewältigt lange Gänge, die vorbeiführen an reichlich vorhandenen Konferenzräumen von für zwei bis zu über 200 Personen. Und beim Blick auf die Gasträume, in denen fast von jedem Platz aus die Elbe zu sehen ist, befällt einen auch nie die Angst, dass man in Stoßzeiten beim Frühstück auf einen Tisch warten müsste. Immerhin verfügt die Elbresidenz über 207 Zimmer und Suiten. Am Ende der eher ungewohnt weiteren Wege wartet gehobene Gastronomie. Ob die modern-regionale Küche am Abend oder das üppige Buffet am Morgen, geschmackliche Wünsche oder solche in Sachen Auswahl und Präsentation bleiben kaum offen.

Verlässt man das Erdgeschoss beginnt ab der 1. Etage der Zimmerbereich und damit das ursprüngliche Hotel. Denn diese Teile des Hauses blieben von den Fluten verschont. Und hier ist auch zu bemerken, dass es sich um verschiedene Gebäude handelt. Denn die Höhenniveaus der Etagen variieren ein wenig. Das verlangt von der Rezeption genaue Planung bei der Vergabe von Zimmern, damit ein barrierefreier Weg zur Unterkunft für jene Gäste möglich ist, die darauf angewiesen sind. In Zimmern und Suiten sucht man die flächendeckenden und allgegenwärtigen Hotelteppiche vergebens. Dunkles Riemchenparkett strahlt Noblesse aus. Dass der Gast seine Nachbarn nicht hört, zeugt vom soliden Baustil der Häuser. Und auch die Flachbildfernseher bestimmen nicht die Raumoptik. Denn die TVs sind hinter wegklappbaren Gemälde-Prints versteckt.

Im wahrsten Sinne des Wortes getoppt wird der bisherige Eindruck der Elbresidenz vom Spa, das, in der Größe dem Rest des Hauses angemessen, auf dem Dach thront. Räume für Wellnessanwendungen, Gym, Spa-Rezeption, Schwimmbad mit Liegebereich und Saunalandschaft sind wahrhaft luxuriös dimensioniert. Und dies, obwohl die Toscanaworld fußläufig erreichbar und der Eintritt für Hotelgäste inkludiert ist. Wenn nicht die Kulturstadt Dresden in nur 30 Minuten erreichbar wäre, der Elberadweg und das Elbsandsteingebirge vor der Tür lägen, man könnte seine Zeit auch ausschließlich hier, über den Dächern von Bad Schandau verbringen.

Der hat für die Elbresidenz und deren Gäste viel von seiner unberechenbaren Seite verloren. Zwar vermag auch hier niemand das Wasser zähmen, aber mobile Spundwände, ein komplette Küche auf Rädern und viele Technikräume in höheren Etagen sorgen dafür, dass im Falle des Falles eine Flut mit eher geringen Einschränkungen und Schäden überstanden werden kann. Und damit blickt es sich gleich noch viel gelassener auf die Elbe - sei es vom Restaurant an deren Ufer, vom Balkon des eigenen Zimmers oder von der Terrasse der Sauna herab.

www.elbresidenz-bad-schandau.net