Reitplatz soll Rideplatz werden

Nach Schließung der Halle auf der Magazininsel 2015 reicht das Angebot für die Jugendlichen der Stadt nicht mehr aus. Schon in den zurückliegenden Jahren sollte mit Fördergeldern, initiiert durch das Kinder- und Jugendparlament, der Reitplatz für die umgestaltet werden. Der Plan wurde aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt. Danach konzentrierte sich die Stadt auf die Ausgestaltung der Freizeitmöglichkeiten am Jugendhaus Oase.

Im März 2016 gab es einen erneuten Anlauf für das Projekt. Zum Vor-Ort-Termin im September 2016 kamen rund 20 Kinder und Jugendliche. Sie erstellten selbst eine Prioritätenliste: Dirtbahn, Pumptrack, Miniramp, Sprayerwand und Beachvolleyplatz machten das Rennen. Genannt wurden auch ein Aufenthaltsraum - möglicherweise ein ausgedienter Doppelstockbus, eine Bühne für Musikevents und ein Grillplatz. Ebenso wurden weitere Sportmöglichkeiten wie Parcours-Elemente, Tischtennisplatten, ein Streetfootball-Feld und ein Baumstamm-Mikado als Spielplatz für Jüngere gewünscht. Zur nötigen Infrastruktur gehörten aber auch eine Toilette, Beleuchtung und ein abschließbarer Container. Einig war man sich auch, die vorhandenen Halfpipes an der Bürgel-Schule und am Schwedendamm hier zusammenführen zu wollen.

In den letzten Monaten wurde nun die mögliche Umsetzung des 17.000 Quadratmeter großen Jugendfreizeitplatzes durch das Ingenieurbüro Steinbrecher & Partner betreut. "Das Angebot soll offen, kostenlos und für alle Generationen sein", sagte André Neidt, Streetworker der Kreissportjugend.

Im Bildungsausschuss zu Beginn der Woche stellte Tilo Windt das Projekt den Stadtverordneten vor. Stadtverwaltung und Kreissportbund hatten sich inzwischen für die Umsetzung um Fördergelder als Modellprojekt im Programm "Sport bewegt Vielfalt" des Deutschen Olympischen Sportbunds (DSOB) in Kooperation mit der Stiftung "Lebendige Stadt" beworben. Stuttgart und Rathenow erhielten den Zuschlag als Modellstädte. Die Jury lobte bei der Entscheidung für Rathenow unter anderem die enge Beteiligung und Einbeziehung der Jugendlichen in das Projekt. Durch die Stiftung erhält Rathenow bis 2018 insgesamt 40.000 Euro, die bei weiteren Fördergeldanträgen als Eigenmittel der Stadt angerechnet werden können. "Zur Finanzierung von Sportgeräten bewerben wir uns unter anderem um Mittel aus den Sportfördertopf Goldener Plan des Landkreises", sagte Stadtentwicklungsplaner Jens Hubald. "Die Chancen, eine größere Summe zu erhalten, stehen nicht schlecht."

Eng begleitet wird die Umsetzung des Projektes, bei dem die Rathenower Jugendlichen auch selbst mit anfassen wollen, durch die Sporthochschule Köln. Letzte Woche beteiligten sich einige Rathenower an einem Workshop beim DSOB in Frankfurt/Main. Mit "Rideplatz" wurde auch ein moderner Name für das Projekt gefunden. Im Oktober 2017 treffen sich Vertreter beider Modellstädte zu einem gemeinsamen Workshop in Stuttgart. Im März 2018 wird Rathenow Gastgeber sein.

"Wir wollen den Platz nach und nach umgestalten. Für Februar/März planen wir einen Frühjahrsputz. Unser Ziel ist, dass der Rideplatz bis Ende des Jahres bereits durch 1.000 Menschen genutzt wurde. Bis Mitte 2018 wollen wir mindestens zwei der Bauprojekte auf dem Platz realisiert haben", so Tilo Windt.