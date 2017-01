Ottefülling-Kinderstiftung hilft ASB und KiJuPa

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) In den letzten zehn Jahren hat die in Papenburg (Niedersachsen) ansässige Ottefülling-Kinderstiftung bürgerschaftliches Engagement und die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen der Kreisstadt Rathenow mit Spenden in Höhe von insgesamt 114.500 Euro unterstützt. Zu seinem 60. Geburtstag am 23. Dezember 2016 begrüßte Bürgermeister Ronald Seeger auch den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Johannes Pott. Als Geschenk gab es zwei weitere Spendenschecks.

"Zwischen der Kinderstiftung und der Stadt gibt es ein gegenseitiges Vertrauen", so Bürgermeister Seeger. "So kann die Stadt über die Verwendung der Spenden selbst und recht unbürokratisch entscheiden." Die Entscheidung ist getroffen. Am Mittwoch konnte sich der Rathenower Ortsverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) über eine Spende in Höhe von 5.000 Euro freuen. Zu seinen wichtigsten Projekten zählt die Erste-Hilfe-Ausbildung an Schulen im Westhavelland. Zudem veranstaltet der ASB jährlich einen speziellen für alle Grundschulen und Kitas offenen Erste-Hilfe-Tag im Kulturzentrum. Seit zwei Jahren treffen sich die mehr als 20 jugendlichen Mitglieder zu einem Ausbildungscamp am Hohennauener See in Wassersuppe. Die 2014 gegründete Rathenower Arbeiter-Samariter-Jugendgruppe, eine von insgesamt neun ASJ-Gruppen im Land Brandenburg, leitet Bettina Radda. "Wir hatten schon im letzten Jahr vor, zur Teambildung mit den jungen Wasserrettern in einen Kletterpark bei Berlin zu fahren", sagt ASB-Mitglied Melitta Teige. "Dieser Wunsch wird mit einem Teil dieser Spende in diesem Jahr wohl möglich sein. Der andere Spendenteil fließt in die weitere Kinder- und Jugendarbeit."

"Junge Menschen für eine bessere Politik", steht auf den T-Shirts der Mitglieder des Rathenower Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa). Das 2003 auf Anregung des Bürgermeister gegründete KiJuPa hat mit seiner Vorsitzenden Teresa Kucharczyk derzeit sechs aktive Vorstandsmitglieder. Frederike Timme und Marcel Jaedicke konnten am Mittwoch die zweite Spende der Ottefülling-Kinderstiftung über 2.500 Euro entgegennehmen.

Das KiJuPa entscheidet jedes Jahr eigenständig über die Verwendung des Jugendfördertopfes mit einer Gesamtsumme von 15.000 Euro. Die Spende ist eine große Unterstützung. "Wir hatten uns überlegt, auf dem Freizeitplatz vor dem Jugendhaus Oase einige Spielgeräte aufzustellen", so Marcel Jaedicke zur wahrscheinlichen Verwendung der Spende. Das KiJuPa erhielt bereits vor Jahren eine Spende von der Ottefülling-Kinderstiftung in Höhe von 5.000 Euro. Dieses Geld floss in eine drei mal sechs Meter große Wellenbank, die im Herbst 2014 vor der Oase aufgestellt wurde.

"Kinder glauben an Wunder. Wir dürfen sie nicht enttäuschen", lautet der Leitspruch der Ottefülling-Kinderstiftung. Stifterin Ilse Ottefülling wurde 1912 in Rathenow geboren und wuchs in der Großen Hagenstraße auf. In ihrer neuen Heimat Papenburg an der Ems gründete sie 1999 die Ottefülling-Kinderstiftung. Für die 2002 verstorbene gebürtige Rathenowerin wurde in der Großen Hagenstraße ein Gedenkstein errichtet. Mehr Infos zu ihrer Biografie auf www.ottefuelling-kinderstiftung.de.