Teilnahmerekord bei "Jugend musiziert"

Havelland (MOZ) Kein Landkreis in Brandenburg hat so viele musikalische Talente: In diesem Jahr gibt es erneut einen Havelländer Teilnehmerrekord bei "Jugend musiziert". Laut Angaben von Simone Seyfarth, Leiterin der kreislichen Musik- und Kunstschule Havelland, sind in Rathenow 84 Schülerinnen und Schüler im Alter von 7 bis 20 Jahren dabei.

Am kommenden Wochenende werden insgesamt 309 Teilnehmer antreten. Sie kommen aus acht Landkreisen und kreisfreien Städten der Region Brandenburg-West.

Die jungen Musiker aus der Musik- und Kunstschule Havelland treten in folgenden Kategorien an: Bläser-Ensemble (21), Klavier (20), Band (12), Gesang (11), Akkordeon-Ensemble (10), Streicher-Ensemble (7), Neue Musik (2), Drum-Set (2), Harfe (2), jugendlicher Begleiter (2).

Einige von ihnen treten sogar in mehreren Kategorien nacheinander an: So startet Gregor Schlegel bei Gesang, Band und am Klavier als jugendlicher Begleiter eines anderen Sängers. Ludwig Seyfarth ist Teil des Akkordeon-Ensembles Falkensee und spielt Waldhorn beim Havelländer Bläserquintett. Die Bläser sind in diesem Jahr besonders stark - quantitativ und qualitativ. Und: Einige träumen schon vom Bundeswettbewerb.