Potsdam (dpa) Die rechtsextreme NPD in Brandenburg muss nach dem Scheitern des Verbotsantrags mit einer scharfen Überwachung rechnen. Es werde jetzt geprüft, ob gegen sie V-Leute eingesetzt werden könnten, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag am Rande einer Ausschusssitzung im Landtag auf Anfrage. Das Thema wolle er in der Innenministerkonferenz auch mit seinen Amtskollegen aus anderen Bundesländern diskutieren. Ziel müsse ein möglichst einheitliches Vorgehen sein.