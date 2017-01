artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 47-Jähriger, der eine Prostituierte in seiner Wohnung in Berlin-Schöneberg über Stunden hinweg sexuell misshandelt haben soll, hat die Vorwürfe zu Prozessbeginn zurückgewiesen. Er habe die Frau "nicht geschlagen und nicht vergewaltigt", erklärte der Angeklagte am Freitag vor dem Landgericht. Sie hätten Sex gegen Geld vereinbart. Als erste Zeugin sagte die 21-jährige, der Mann habe sie mit einer Pistole bedroht und Sex verlangt.