artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Rund einen Monat nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche haben sich Sozialministerin Andrea Nahles und Justizminister Heiko Maas (beide SPD) auf zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Opfer geeinigt. So soll auch Geld über das Opferentschädigungsgesetz (OEG) bereitgestellt werden, etwa für Rentenzahlungen bei beruflichen Einschränkungen, teilte das Sozialministerium am Freitag mit. Diese Zahlungen sollen im Rahmen eines "Härteausgleichs" erfolgen.