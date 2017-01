Europas Jugend kommt nach Nauen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546096/

Mit viel Spaß an der Sache bereiten sie in den kommenden drei Monaten die regionale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments im April in der Funkstadt vor.

Mit viel Spaß an der Sache bereiten sie in den kommenden drei Monaten die regionale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments im April in der Funkstadt vor. © Faltin

Die 15 jungen Leute des Orga-Teams waren am vergangenen Wochenende am künftigen Tagungsort im Leonardo-da-Vinci-Campus tätig. Die Roadmap, also der erste grobe Projektplan, erstreckte sich über die gesamte Schultafelbreite. In der Roadmap werden auf einem Zeitstrahl alle Akteure und auch Kleinigkeiten eingetragen, die für den reibungslosen Ablauf des großen Treffens im Frühjahr nicht vergessen werden dürfen.

Seit 26 Jahren veranstaltet das EJP den bundesweiten Wettbewerb, dessen Gewinner vertreten Deutschland dann international. Zu Beginn stand im Herbst 2016 ein Vorentscheid, bei dem sich Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren mit einer Resolution zu einer aktuell viel diskutierten Thematik auseinandersetzen. In diesem Fall war es die Flüchtlingsthematik. Im Anschluss wurden die 33 besten Schuldelegationen und 33 Einzeldeligierte im Frühjahr 2017 zu einer der drei regionalen Auswahlsitzungen in Nauen, Frankfurt und Herzogenaurach eingeladen. Vorstandsmitglied Rasmus Kriest, 20, aus Bremen, sagt: "Das Thema der Nauener Auswahlkonferenz ist die europäische Wirtschaftspolitik, bei der übergreifende gesellschaftspolitische Themen ebenfalls beleuchtet werden." Die Teilnehmer reichen am 9. Mai - dem Europatag ein Thesenpapier ein, das von einer unabhängigen Jury bewertet wird. Alumni-Akteure, Hochschulprofessoren, Wirtschaftsvertreter und auch Vertreter von Landes-, Bundes- und Europapolitik prüfen die Arbeiten auf sprachliche und inhaltliche Richtigkeit. "Wichtig ist den Juroren die Innovationsbereitschaft der Thesenpapiere. Themen, die sehr oft von den Medien durchgekaut wurden, stoßen in der Jury auf weniger Interesse", betont Kriest. Die eingereichten Arbeiten müssen in englischer Sprache verfasst sein, da die Amtssprache im European Youth Parliament (EYP) Englisch ist. Der Wettbewerb endet im Juni mit der nationalen Auswahlsitzung in Wiesbaden. Dort werden dann die Gewinner aller drei regionaler Auswahlsitzungen, also Nord-, Mittel-, und Süddeutschland, zusammenkommen, um als Vertreter Deutschlands für die internationalen Sitzungen ausgewählt zu werden. Der Anmeldeschluss für den nächsten bundesweiten EJP-Jugendwettbewerb ist übrigens der 9. Mai - Europatag.

Das EJP Deutschland hat seinen Sitz in Berlin. Bundesweit zählt es etwa 500 Mitglieder, von denen rund 170 aktive Mitglieder sind - durchweg Schüler und Studenten.

Für Hauptorganisator Robin Kurschatke, 26, aus Berlin, ist es nicht das Ziel, politisch etwas zu bewegen. "Wir wollen für die Jugendlichen, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen, Europa erlebbar machen. Wie funktioniert Europa, wie funktioniert ein Parlament, und wie funktioniert Demokratie?" Interkulturelles Denken spiele hierbei die zentrale Rolle, unterstreicht Kurschatke. Ähnlich sieht es auch Pressesprecherin Cecilia Heil, 18, aus Berlin. "Es geht nicht darum, Fakten über Europa zu lernen - das geschieht ohnehin ganz nebenbei. Das Erleben von Europa ist das Schlüsselkonzept, das die Arbeit so attraktiv macht", so die Sprecherin. Weniger die Politik als vielmehr die soziale und interaktive Komponente spiele bei der Arbeit die wesentliche Rolle, erläutert sie.

Gegründet wurde das Jugendparlament 1990. Es wird durch öffentliche Gelder, Stiftungen, Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert und ist ein Teil des European Youth Parliament (EYP), das in 40 Ländern Europas aktiv ist. Die Schirmherrschaft für die Nauener Konferenz im April haben Landtagspräsidentin Britta Stark und Bürgermeister Detlef Fleischmann (beide SPD) inne. "Die Arbeit beim im Parlament und auch der Ablauf der Konferenzen finden unter dem Ausschluss von Erwachsenen statt", beschreibt Cecilia Heil den Charakter der Organisation. "Als Unterkunft während der Konferenz können wir natürlich für die Teilnehmergebühr von 20 Euro pro Teilnehmer für Übernachtung, Verpflegung und Programm keine Hotelzimmer bieten - geschlafen wird im Campus auf der Isomatte. Das ist schließlich altersgemäß und alle finden es klasse." Infos: www.eyp.de