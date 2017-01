artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Am sechsten Spieltag in der 2. Kreisklasse wurde auf der Bahnanlage am Rheinsberger Tor gekegelt. Dabei konnte der SV 90 Fehrbellin V mit dem Tagessieg den Staffelsieg vorzeitig perfekt machen. Die Fontanespatzen Neuruppin II belegten etwas überraschend den zweiten Platz vor Medizin Neuruppin und dem SV 90 VI.