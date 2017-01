Farbenfrohe Bilder und strahlende Gesichter

artikel-ansicht/dg/0/

Katzin/Havel (MOZ) Die Gesichter der Bewohner des Ketziner Seniorenzentrums strahlten sichtlich, ließen in diesen grauen Wintertagen vielleicht Erinnerungen an Gärten mit üppig blühenden Sommerblumen aufkommen. Susanne Norkus aus Falkensee, Jahrgang 1968, überraschte sie mit ihrer Ausstellung, für die sie leuchtend bunte in Öl gemalte Blumenarrangements mitgebracht hatte.