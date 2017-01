Modernste Anlage für treffsichere Schützen

artikel-ansicht/dg/0/

Mit ihr können die Schützenfreunde künftig computergestützt auf einem kleinen Bildschirm gleich neben dem Schützen die Zielscheibe einsehen, ohne sie jedes Mal mittels der Seilkonstruktion heranfahren zu lassen. "Wenn man so will, spart man mit der neuen Anlage sogar das Geld für die Zielscheiben", sprach der gelernte Maschinenschlosser aus Falkensee. Das Herzstück der Schießanlage nebst großem Gemeinschaftsmonitor befindet sich logischerweise in der Mitte des Vereinsraums. Die Trefferquoten sind somit künftig für alle der rund 70 Vereinsmitglieder und ihre Gäste einsehbar. Zu den Mitgliedern zählen immerhin sieben Frauen und elf Jugendliche. Das Public Viewing hat also auch bei der "Schützengilde zu Nauen 1704 e. V." Einzug gehalten. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Laden, anlegen, zielen, schießen, treffen. Oder daneben schießen. Auch die Projektile - jene bleihaltigen Diabolos - sind die Alten. Die Wertung ist und bleibt ganz einfach: Elektronisch wird der Treffer mit Zehntelangabe angezeigt, und wer den besten Schuss ins Ziel bringt, ist Sieger. Das war schon immer so.

Unter der fachmännischen Anleitung von Jugendtrainer Yves Schmidt aus Wustermark übten sich am Rande der Einweihungsfeierlichkeiten auch Havellands stellvertretender Landrat Henning Kellner und Nauens Bürgermeister Detlef Fleischmann (beide SPD) im Schießen - mit durchaus akzeptablen Ergebnissen. Zulauf hat die 12.000 Quadratmeter große Schießanlage in der Ludwig-Jahn-Straße indes reichlich. Falkensee hat keine eigene Schießanlage. Auch die Friesacker Schützen nutzen die Anlage, die im Jahr 2000 Jahren einen Neubau in Containermanier erhielt und in dem sich heute das Vereinszentrum nebst Kantine befindet. Sogar Polizisten der Berliner Polizei kommen hierher zum privaten Trainieren. Und: Will man als "Privater" seine Schießkünste testen - gegen ein geringes Entgelt macht's die Schützengilde möglich.

Apropos Geld: Billig war die Aufrüstung nicht. Der Landkreis und Sponsoren leerten ihre Sparstrümpfe und trugen die rund 12.600 Euro zusammen, die für die Anlage der Firma Meyton zu berappen waren. Den Löwenanteil trug der Landkreis mit Fördermitteln mit über 8300 Euro, Schützenkameradin Renate Fischer steuerte einen Vorschuss von 2600 Euro bei, und auch andere Sponsoren wie Ilona Besser von der AWO halfen. "Rechnet man die geleisteten Arbeitsstunden zusammen, kommen wir auf rund 15.000 Euro", unterstrich Gille. Großen Dank sprach der Schützenchef neben den vielen freiwilligen Helfern auch dem Schützenkamerad Udo Kruschinski aus, der sich um die aufwendige Installation der Elektronik gekümmert hat, die auf den 25-Meter-Anlagen jederzeit erweiterbar sind. Vize-Landrat Kellner lobt die Anlage. "Ein gutes Stück Jugendarbeit. Das Vereinsleben steht und fällt schließlich mit der Jugendarbeit", kommentierte er. www.schuetzengilde-zu-nauen.de