Eine schwere Herz-OP hat er vor neun Monaten überstanden. Drei Bypässe wurden gesetzt. Heute fühle er sich wieder fit, sagt der 53-Jährige, treibe Sport und freue sich auf die bevorstehende, deutschlandweite "Mr. Jenseits von Eden Tour 2017". Auf der Bühne stehen und das Publikum durch ein unterhaltsames Programm zu führen, sei seine Leidenschaft. "Ich liebe das, es ist durch nichts zu ersetzen", sagt er.

Beim Live-Auftritt in Falkensee will er - neben seinen großen Hits - auch Titel von seinem neuen, noch unveröffentlichten Album vorstellen. Und er kündigt Überraschungen an. Welcher Art die sein werden, verrät er noch nicht. Nur so viel: Als gestandener Bühnenprofi lässt er bei der Programmgestaltung immer Platz für spontane Änderungen, geht auf Stimmungen und Wünsche des Publikums ein. Der "feine Draht" zum Publikum ist ihm sehr wichtig. "Das macht den Reiz an diesen Auftritten aus und lässt sie nie zur Routine werden", meint er. Das neue Album "Liebe für immer" soll im März erscheinen. Es wird das erste Album sein, auf dem Nino de Angelo Texte und Musik komplett selbst gestaltet hat. "Die Songs sind flott, gut tanzbar, die Texte witzig, frech und mitunter selbstironisch. Es sind Geschichten aus meinem eigenen Leben, alles, was mich ausmacht", verrät Nino de Angelo. "Ich halte es für mein wichtigstes Album", fügt er hinzu. Kein Zweifel, dieser Mann ist durch Höhen und Tiefen gegangen, hat viel erlebt. Man kann gespannt sein, wie er es umgesetzt hat und dem Publikum am 22. April 2017 in der neuen Stadthalle Falkensee präsentieren wird. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Zum Preis von 27,50 oder 31,90 Euro können Tickets an allen Vorverkaufsstellen oder über www.eventim.de erworben werden.