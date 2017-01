artikel-ansicht/dg/0/

(DPA) Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat an seine Partei appelliert, sich stärker ihrer Wurzeln zu besinnen und auf eine sozialere Politik zu setzen. "Wir waren mal die Partei, die den sozialen Aufstieg für alle wollte", sagte Saleh am Freitag zum Auftakt einer Klausurtagung der SPD-Fraktion in Erfurt. "Da müssen wir wieder hin."