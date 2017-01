Die Zukunft der Stadt im Blick

artikel-ansicht/dg/0/

Wie soll die Fontanestadt in fünf Jahren aussehen und wie in 20 Jahren? Für viele Menschen sind derartige Zeiträume kaum zu überschauen. Für Stadtplaner aber ist gerade die Flut an zu berücksichtigenden Faktoren das, was ihren Job so vielfältig macht. Sie müssen Lösungen finden für unzählige Probleme. Das fängt dabei an, wie Menschen in kommenden Jahren von einem Punkt zum nächsten kommen und geht damit weiter, wo und wie sie wohnen, parken, einkaufen, sich erholen und arbeiten. Dabei müssen die Stadtplaner den erwarteten Rückgang von Einwohnern ebenso im Blick haben wie beispielsweise Entwicklungen auf dem Energiesektor.

2014 hat Sabine Supke die Leitung des Amts für Stadtentwicklung übernommen und die Struktur verändert. "Ich bin froh, dass wir jetzt ein so tolles Team haben", sagt sie. Die Bandbreite von Lebensbedingungen für Menschen mitgestalten zu können, hat auch die beiden Sachgebietsleiter des Amtes nach Neuruppin gelockt. Das ist für den Bereich Stadtplanung der 37-jährige gebürtige Hamburger Jan Juraschek, der seit 2014 in der Fontanestadt arbeitet und für die Städtebauförderung der 54-jährige Berliner Dr. Bert Lehmann, der seit Oktober 2016 zur Mannschaft gehört. Er bringt 20 Jahre Erfahrung in der Stadterneuerung in Brandenburger Kommunen mit. Beide zog es auch deshalb in eine kleinere Stadt, weil sie dort als Stadtplaner mehr Einfluss auf die Entwicklung nehmen können, als es beispielsweise in Berlin der Fall wäre, sagen sie.

Im Bereich Stadtplanung liegt in diesem Jahr der Fokus auf der Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau. Die Gebiete am Paulinenauer Bahnhof, im Seetorviertel, am Sportcenter Neuruppin, am Stöffiner Weg und an der Eisenbahnstraße sind dabei laut Juraschek wichtige Punkte. Aber auch der Landschaftsplan soll fortgeschrieben werden. Immerhin ist sein Sachgebiet vor allem das Erarbeiten und Umsetzen von städtebaulichen Konzepten, Satzungen und langfristigen Strategien.

In Lehmanns Bereich hingegen sind es Koordinierung- und Steuerungsaufgaben, das Vorbereiten von Projekten in der Planung und gemeinsam mit den kommunalen und kreislichen Wirtschaftsförderern von Inkom und der Regionalentwicklungsgesellschaft REG die Nutzung von Fördermitteln. Dabei geht es nicht nur um das Sanierungsgebiet in der Altstadt, um Alt Ruppin und um die Ortsteile, sondern auch ums Zusammenspiel mit Partnern im gesamten Regionalen Wachstumskern "Freiraum Ruppiner Land". Für 2017 sieht Lehmann den Schwerpunkt in Projekten des Stadt-Umland-Wettbewerbs wie dem Hort Gildenhall und der Uferpromenade in Neuruppin. Ein weiteres Millionenprojekt wird die Gentzschule in Neuruppin werden.

Die Stadtplaner schauen aber nicht ausschließlich in die Zukunft. Sie sind auch diejenigen, die bei aktuellen Bauvorhaben zu Rate gezogen werden. Bevor der Landkreis über Bauanträge entscheidet, geben die Planer eine Stellungnahme dazu ab. Dabei wird unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen geschaut, inwieweit die Zukunft der Stadt mit den Wünschen der Gegenwart in Einklang gebracht werden kann. Ohnehin ist auch die Beratung eine wichtige Säule der Arbeit. Damit aber nicht ständig dieselben Fragen beantwortet werden müssen, gibt es beispielsweise die Gestaltungsfibel für das Sanierungsgebiet der Neuruppiner Innenstadt und Alt Ruppin. Diese ist auf der Internetseite der Stadt online abrufbar unter den Menüpunkten Verwaltung & Politik/Stadtentwicklung/Stadtsanierung/Gestaltungsfibel. Eine gedruckte Broschüre gibt es im Bürgerbüro. Das Amt ist erreichbar unter 03391 355731.