Siege der Neustädter Amazonen

In der Einlaufprüfung zum Eggersmann Junior Cup, dessen Finale für die ostdeutschen Nachwuchsreiter seit Jahren auf dem internationalen Turnier in der Messe Leipzig stattfindet, sicherte sich als beste Reiterin des Landesverbandes Berlin-Brandenburg mit Platz sechs Isabelle Grandke. Die Amazone vom Springclub Neuhäsen erhielt für ihren fehlerfreien Ritt mit Luna die Wertnote 8,1. Das Stechen im Eggersmann Junior Cup erreichten 13 der 31 Teilnehmer. Bester und einziger männlicher Bewerber war Lukas Burmeister, der noch im vorigen Jahr Schüler der Spezialklasse Reiten an der Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt gewesen war. Als Auszubildender des Landgestüts Redefin sicherte sich der Prignitzer mit dem 15-jährigen Mecklenburger Hengst Carlo den dritten Platz.

Friederike Eggersmann und Saskia Ohrmund, beide Haupt- und Landgestüt Neustadt, hingegen starteten in der Spooks- Amateur-Trophy. Die 20-jährige Eggersmann, auch sie war im vorigen Jahr noch Neustädter Schülerin, konnte sich am Donnerstag und auch am Freitag in der Internationalen Springprüfung auf ihrem zwölfjährigen Lauricio gegen die Konkurrenz in der Large Tour durchsetzen und führte in beiden Springen die Ehrenrunde als Siegerin an. Die ebenfalls 20-jährige Saskia Ohrmund, die nach ihre Ausbildung auf den Neustädter Gestüten zum Pferdewirt eine Lehre zur Industriekauffrau bei der Neustädter Firma Hüffermann Transportsysteme dranhängte, vergab am Donnerstag mit knapp zwei Sekunden.

Am Freitag ließ die Reiterin mit ihrer Stute Tabita hingegen nichts mehr anbrennen und war fast drei Sekunden schneller als die Zweitplatzierte, Brigitte Prömer aus Österreich.